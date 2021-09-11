【有雷】《The Penthouse 3》以19.1%的收視結束！悲劇性結局，網友：「以後再也不看金順玉的電視劇」

【劇透】《The Penthouse 3》在10日播出大結局，全國收視為19.1％、首都圈為19.4%，瞬間最高收視率21.6%，到最後也火熱的人氣的潛力。

在最後一集中，從懸崖上墜落的沈秀蓮（李智雅 飾）最終被發現是屍體，因女兒河恩星（崔藝彬 飾）的證言，千瑞璡（金素妍 飾）最終被判處無期徒刑。



「沈秀蓮墜落事件」過了3年，成為世界級女高音的裴羅娜（金賢秀 飾）、成為海燕建設宋會長（鄭雅美 飾）秘書的姜瑪莉（申恩慶 飾）、依然生活在錯誤欲望中的李奎鎮（奉太奎 飾）、自己賺取生活費的錫京（韓智賢 飾）依序登場。



這種情況下，在監獄生活的千瑞璡得到了特別休假，偷偷去找了女兒河恩星。河恩星帶領的唱詩班為了在監獄裡演出而出發的瞬間，千瑞璡留下「我對不起所有的一切，我不會成為我女兒的負擔。恩星，不要像媽媽一樣生活，你一定要幸福，我愛你」的遺言後自殺了。



另外，3年前，河尹哲（尹鐘焄 飾）離開後沈秀蓮也自問：「一直以來我做的選擇，都是對的嗎？好像所有事情都是我的錯，我覺得我也不是人。」之後，沈秀蓮在將千瑞璡叫到懸崖前，從羅根李（朴殷碩 飾）那收到特殊製作的救生衣和位置追踪器，但最終她並沒有穿救生衣，也沒有戴追踪器。



當天，她抓住千瑞璡的胳膊，故意走到懸崖邊，自己掉進海裡，幾天後被發現了屍體。幾年後骨髓癌復發的羅根李病逝，和在公演場見到的沈秀蓮一起走在長隧道，兩人變成了靈魂伴侶，就這樣迎來大結局。



播出後，也在網路上引發熱議，不少網友也表示：「真的太壞了，以後再也不看金順玉的電視劇」、「爲什麼都死了呢」、「真是的，結局最糟糕」、「終於結束了」、「呵呵怎麼回事」、「幸好沒有看」等等。



（圖：黃viu煲劇平台）

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