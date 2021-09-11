【有雷】《The Penthouse 3》以19.1%的收视结束！悲剧性结局，网友：「以后再也不看金顺玉的电视剧」

【剧透】《The Penthouse 3》在10日播出大结局，全国收视为19.1％、首都圈为19.4%，瞬间最高收视率21.6%，到最后也火热的人气的潜力。

在最后一集中，从悬崖上坠落的沈秀莲（李智雅 饰）最终被发现是尸体，因女儿河恩星（崔艺彬 饰）的证言，千瑞璡（金素妍 饰）最终被判处无期徒刑。



「沈秀莲坠落事件」过了3年，成为世界级女高音的裴罗娜（金贤秀 饰）、成为海燕建设宋会长（郑雅美 饰）秘书的姜玛莉（申恩庆 饰）、依然生活在错误欲望中的李奎镇（奉太奎 饰）、自己赚取生活费的锡京（韩智贤 饰）依序登场。



这种情况下，在监狱生活的千瑞璡得到了特别休假，偷偷去找了女儿河恩星。河恩星带领的唱诗班为了在监狱里演出而出发的瞬间，千瑞璡留下「我对不起所有的一切，我不会成为我女儿的负担。恩星，不要像妈妈一样生活，你一定要幸福，我爱你」的遗言后自杀了。



另外，3年前，河尹哲（尹钟焄 饰）离开后沈秀莲也自问：「一直以来我做的选择，都是对的吗？好像所有事情都是我的错，我觉得我也不是人。」之后，沈秀莲在将千瑞璡叫到悬崖前，从罗根李（朴殷硕 饰）那收到特殊制作的救生衣和位置追踪器，但最终她并没有穿救生衣，也没有戴追踪器。



当天，她抓住千瑞璡的胳膊，故意走到悬崖边，自己掉进海里，几天后被发现了尸体。几年后骨髓癌复发的罗根李病逝，和在公演场见到的沈秀莲一起走在长隧道，两人变成了灵魂伴侣，就这样迎来大结局。



播出后，也在网路上引发热议，不少网友也表示：「真的太坏了，以后再也不看金顺玉的电视剧」、「爲什么都死了呢」、「真是的，结局最糟糕」、「终於结束了」、「呵呵怎么回事」、「幸好没有看」等等。



（图：黄viu煲剧平台）

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