這些童星和本尊有多像！最後一對本尊調侃：比我兒子還像我

童星一直都是韓劇中的閃光點之一，觀眾們除了關注他們的顏值、演技之外，也越來越注重童星和成人演員的相似度了。

今天小編就來帶大家看看這些小童星和成人演員有多像吧。

金奎麗&IU

在《我的大叔》和《德魯納酒店》中飾演IU童年角色的金奎麗被稱為IU的御用童星，溫婉甜美的氣質和IU如出一轍，被稱為「迷你IU」也不為過。



朴賢俊&李準基

這對本尊和童星看完真的想說一句：是不是親兄弟??? 《惡之花》里李準基的童年角色由朴賢俊飾演，兩人的撞臉度高達99%，陰柔的長相、上挑的丹鳳眼、銳利的眼神、低沉的嗓音，像到讓觀眾誤以為是一個人，只能說製作團隊太會挑演員了。



▲tvN《惡之花》

全真㥠&李敏鎬

全真㥠在《繼承者們》和《藍色大海傳說》中兩度飾演李敏鎬的童年時期，除了深邃的雙眼皮、有肉的鼻頭、高挺的鼻樑和流暢的臉部線條一模一樣之外，甚至自帶貴公子氣質這一點都和本尊一致。



▲SBS《藍色大海傳說》

南多凜&李鍾碩

南多凜演過姜棟元、劉亞仁、李鍾碩等多位男神的童年。 而南多凜和李鍾碩更是從《Pinocchio》合作到《當你沉睡時》，讓他就此獲得了「小李鍾碩」的封號！



▲SBS《Pinocchio》

Rain&南潤壽

因《怪物》而人氣走紅的小鮮肉南潤壽雖然沒演過Rain的童年角色，但卻因為相似的外形而備受關注，細長的眼睛、微笑唇和筆直的大長腿與Rain撞臉又撞型。



▲@nam_yoonsu @rain_oppa

崔路雲&申東燁

這對看完只想說「這是親父子吧！！！」因為太像了，小童星崔路雲和申東燁如同粘貼、複製一般，連申東燁都驚訝：「你比我孩子還要像我」！



▲MBC《三圈》

「首圖：@hi_rue_、@actor_jg」

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