妹妹長大了！古裝神顏的金裕貞，現代裝也美出了仙氣，天鵝頸好驚艷

韓娛圈最出名的三大女童星「三金」（金裕貞、金所炫、金賽綸）之一的金裕貞，大家最近有沒有看妹妹的新劇《紅天機》呢？

金裕貞的顏值在劇中美出了新的高度，清純的古裝造型引起了熱議，古裝扮相襯托得妹妹更加嬌俏動人。



▲SBS《紅天機》

從《擁抱太陽的月亮》中的煙雨，到《雲畫的月光》裡的羅溫，再到新劇中的女一號紅天機，金裕貞的古裝扮相一直備受好評。 尤其是《雲畫的月光》中換回女裝跳舞的造型，稱得上是金裕貞古裝扮相的巔峰，哪怕戴著面紗也遮不住她的美，驚艷了無數觀眾。



▲MBC《擁抱太陽的月亮》



▲KBS《雲畫的月光》

其實妹妹不僅古裝迷人，現代裝也很仙氣。 前段時間為時尚雜誌《allue Korea》拍攝的寫真大展別樣魅力，未公開照片曝光後讓人看了直呼「這也太美了吧」。 黃色抹胸長裙突顯優雅鎖骨，妹妹將長髮梳起紮成兩個「啾啾」，臉邊留著兩撮捲髮，氣質靈動可人。



▲ig@awesome_ent_official

黑色Look配上黑長直發，冷豔感立刻就出來了。 水潤通透、白裡透紅，簡直就是傳說中的仙女顏嘛~



▲ig@awesome_ent_official

「首圖：ig@awesome_ent_official」

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