全韓吸金力最強藝人名單公開！全智賢手握16個代言&年入170億穩居榜首，《星你》CP金秀賢&「國民MC」劉在錫緊隨其後

3日播出的KBS綜藝節目《演中LIVE》公開了韓國身價最高的八位明星，其中排在第一的就是全智賢！

據悉，全智賢拍攝SBS電視劇《來自星星的你》和《藍色海洋的傳說》時的出演費是每集1億韓元，品牌代言方面則是每年有10億元以上的代言費，而今年全智賢有16個代言，因此推算年收入應該在170億元左右。



第二是演員金秀賢，通過《來自星星的你》進入韓流巨星陣容之後，某次出演中國一檔綜藝節目便賺進5.2億，有消息稱下一部作品的單集出演費就高達5億韓元，預計今年的收入大概有130億韓元。



第三是「國民MC」劉在錫，他在三大無線台主持綜藝節目的每期出演費在1000萬到1500萬之間，在有線台和綜合編成頻道的出演費則是2000萬到2500萬，主持方面的年收入約為27億。 此外廣告代言費是6到8億元，加起來達到56億。 最近劉在錫簽約新公司，有消息稱簽約金也有100億韓元。



此外，從第四到第八依次是宋仲基、李昇基、申東燁、宋慧喬、宋海。

（封圖：IG@netflixkr、hangout_with_yoo，GOLDMEDALIST）

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