全韩吸金力最强艺人名单公开！全智贤手握16个代言&年入170亿稳居榜首，《星你》CP金秀贤&「国民MC」刘在锡紧随其后

全韩吸金力最强艺人名单公开！全智贤手握16个代言&年入170亿稳居榜首，《星你》CP金秀贤&「国民MC」刘在锡紧随其后

明星   2021年9月6日   星期一10:58   Sani   1

3日播出的KBS综艺节目《演中LIVE》公开了韩国身价最高的八位明星，其中排在第一的就是全智贤！

据悉，全智贤拍摄SBS电视剧《来自星星的你》和《蓝色海洋的传说》时的出演费是每集1亿韩元，品牌代言方面则是每年有10亿元以上的代言费，而今年全智贤有16个代言，因此推算年收入应该在170亿元左右。

第二是演员金秀贤，通过《来自星星的你》进入韩流巨星阵容之后，某次出演中国一档综艺节目便赚进5.2亿，有消息称下一部作品的单集出演费就高达5亿韩元，预计今年的收入大概有130亿韩元。

第三是「国民MC」刘在锡，他在三大无线台主持综艺节目的每期出演费在1000万到1500万之间，在有线台和综合编成频道的出演费则是2000万到2500万，主持方面的年收入约为27亿。 此外广告代言费是6到8亿元，加起来达到56亿。 最近刘在锡签约新公司，有消息称签约金也有100亿韩元。

此外，从第四到第八依次是宋仲基、李升基、申东烨、宋慧乔、宋海。

（封图：IG@netflixkr、hangout_with_yoo，GOLDMEDALIST）

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留言/评论
  • 男女片酬差真多@@
    2小时前
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