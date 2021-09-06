《Running Man》宋智孝終於鬆口了：我打算接受和金鍾國的LOVELINE！金鍾國卻很委屈XD

「懵鍾CP」粉們的夢想可能要成真了！

《Running Man》裡自從「週一情侶」散夥之後，金鍾國和宋智孝有意無意地形成了粉紅圈，讓RM粉們再次振奮起來，難道又有新的CP可追了？ 從節目中兩人的互動，到節目外金鍾國邀請宋智孝亮相自己的YouTube頻道，都能看出他們關係不一般，至於是不是粉紅關係，那就得看觀眾們自己怎麼想了。



只是最新一起的《Running Man》中，宋智孝似乎對她和金鍾國的關係有了新的定義。 節目一開始大家圍在一起暢聊各自的近況，話題之一就是宋智孝與多家媒體的採訪內容，宋智孝表示：「為了化學反應打算接受和金鍾國的LOVELINE。」 宋智孝話音剛落，金鍾國就鬱悶地表示：「什麼叫做打算接受.....」看來是對宋智孝為了綜藝效果而和自己組成LOVELINE而有些許地不滿。 宋智孝即刻解釋道：「其實我身邊的人還蠻喜歡的...」話說，只有在意對方才會解釋，這麼看來宋智孝也不會完全對金鍾國沒意思啊，哈哈哈哈！



這期節目播出後就引來了熱烈的討論，不少人留言稱：「難道是真的要交往了？」 、「真真假假，我已經分不清了」、「他倆有一種別人起哄想讓他們交往的感覺，說不定就真的嘗試交往了」、「他們其實很般配」等。

「懵鐘CP」，你站了嗎？

「首圖/內文圖：SBS《Running Man》」

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