《Praise or Scrap》HAHA對於偶像戀愛新聞的瘋狂想法：「所有人一起公開算了，讓媒體不知道該報導誰！」

如果HAHA這個想法真的被實踐了，那大概會成為韓娛史上最爆炸的一天吧XD

HAHA和朴明秀主持的網路綜藝節目《Praise or Scrap（띄우는 놈 밟는 놈）》近日請來g.o.d成員朴俊炯做客，期間聊到偶像藝人談戀愛的話題，朴俊炯說：「談戀愛有什麼罪？男女交往是非常自然的事情。我們不都是爸媽談戀愛然後baam~這樣生出來的嗎？」HAHA：「而且爸媽都是彼此的初戀嗎？不是啊！」



HAHA還描述了自己的夢想：「希望正在談戀愛的偶像藝人們全都告訴所屬社，然後一次全都公開出來！讓媒體不知道要寫誰！因為我知道真的有很多人在交往！」



那麼分手新聞該怎麼辦呢？HAHA也有辦法：「攢到差不多50對分手的情侶時，再一次性發佈所有的分手消息！這樣大家會不會感覺自由一點呢？ 」



網友看到哈哈的「激進計畫」後表示：「那一天一定是非常混亂的一天...」、「什麼？這些偶像都在交往？什麼？這些偶像都分手了？」、「確實，如果50對情侶同時宣佈分手，黑粉可能也不知道應該先罵誰」、「網站會癱瘓吧」、「現在大家對偶像戀愛的態度真的讓他們壓力很大」、「我懂，這就像鄰居房子著火時你可能會看風景，但如果自己家房子也著火了，誰還顧得上鄰居的房子」。



（圖：Youtube@스튜디오 룰루랄라- studio lululala）

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