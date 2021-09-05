《Praise or Scrap》HAHA对於偶像恋爱新闻的疯狂想法：「所有人一起公开算了，让媒体不知道该报导谁！」

如果HAHA这个想法真的被实践了，那大概会成为韩娱史上最爆炸的一天吧XD

HAHA和朴明秀主持的网路综艺节目《Praise or Scrap（띄우는 놈 밟는 놈）》近日请来g.o.d成员朴俊炯做客，期间聊到偶像艺人谈恋爱的话题，朴俊炯说：「谈恋爱有什么罪？男女交往是非常自然的事情。我们不都是爸妈谈恋爱然后baam~这样生出来的吗？」HAHA：「而且爸妈都是彼此的初恋吗？不是啊！」



HAHA还描述了自己的梦想：「希望正在谈恋爱的偶像艺人们全都告诉所属社，然后一次全都公开出来！让媒体不知道要写谁！因为我知道真的有很多人在交往！」



那么分手新闻该怎么办呢？HAHA也有办法：「攒到差不多50对分手的情侣时，再一次性发布所有的分手消息！这样大家会不会感觉自由一点呢？ 」



网友看到哈哈的「激进计画」后表示：「那一天一定是非常混乱的一天...」、「什么？这些偶像都在交往？什么？这些偶像都分手了？」、「确实，如果50对情侣同时宣布分手，黑粉可能也不知道应该先骂谁」、「网站会瘫痪吧」、「现在大家对偶像恋爱的态度真的让他们压力很大」、「我懂，这就像邻居房子著火时你可能会看风景，但如果自己家房子也著火了，谁还顾得上邻居的房子」。



（图：Youtube@스튜디오 룰루랄라- studio lululala）

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