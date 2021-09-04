韓國藝人YouTube收入排行榜公開：第一名又是防彈少年團，每年賺進190億韓元！

近日，Youtube頻道分析網站Social Blade公開了對韓國各個偶像團的Youtube頻道的分析結果，年收入幾億到幾百億都有，實在太驚人！

現在越來越多藝人開設了Youtube頻道，偶像團也不例外，內容從自製綜藝、幕後花絮到日常vlog各種類型都有，讓粉絲得以看見他們是舞台和綜藝節目以外的更多真實模樣。 同時，有些頻道經營得非常成功，也給藝人帶來了不菲的收入！

根據Social Blade的統計，韓國藝人Youtube頻道收入排行榜的冠軍就是防彈少年團，推測其一年的收入約為190.9億韓元！根據統計當時的數字，BANGTANTV擁有5270萬訂閱人數（現在已經增加到5720萬），影片數量多達1512個，觀看次數超過109.3億。



（圖：Youtube）

第二是女團BLACKPINK，推測年收入134.8億韓元：



（圖：Youtube）

第三是NCT DREAM的頻道，推測年收入21.8億韓元：



（圖：Youtube）

第四是SEVENTEEN，推測年收入19.3億韓元：



（圖：Youtube）

第五是GOT7成員BamBam，推測年收入16.9億韓元：



（圖：Youtube）

第六到第十依次是MAMAMOO（16.87億）、EXO（16.85億）、IU（15.6億）、aespa（14.5億）、TXT（11.4億）。

十一到二十依次是吃播網紅「쏘영Ssoyoung」、搞笑藝人帳號「피식대학」、Red Velvet、本月少女官方帳號Loonatheworld、白種元的料理秘笈、NCT DAILY、공부왕찐천재 홍진경（洪真慶的賬號）、金鐘國、樂童音樂家、NCT。



（圖：Youtube）

韓國網友看到後表示：「防彈的MV是PO到所屬社頻道，如果都放進防彈頻道的話數字會更驚人」、「金鐘國居然只靠2個影片就排在第18位」、「aespa作為新人真的很強」、「前兩名的吸金能力根本是另一個級別」。

（封圖：HYBE，YG，SM）

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