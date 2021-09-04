韩国艺人YouTube收入排行榜公开：第一名又是防弹少年团，每年赚进190亿韩元！

近日，Youtube频道分析网站Social Blade公开了对韩国各个偶像团的Youtube频道的分析结果，年收入几亿到几百亿都有，实在太惊人！

现在越来越多艺人开设了Youtube频道，偶像团也不例外，内容从自制综艺、幕后花絮到日常vlog各种类型都有，让粉丝得以看见他们是舞台和综艺节目以外的更多真实模样。 同时，有些频道经营得非常成功，也给艺人带来了不菲的收入！

根据Social Blade的统计，韩国艺人Youtube频道收入排行榜的冠军就是防弹少年团，推测其一年的收入约为190.9亿韩元！根据统计当时的数字，BANGTANTV拥有5270万订阅人数（现在已经增加到5720万），影片数量多达1512个，观看次数超过109.3亿。



（图：Youtube）

第二是女团BLACKPINK，推测年收入134.8亿韩元：



（图：Youtube）

第三是NCT DREAM的频道，推测年收入21.8亿韩元：



（图：Youtube）

第四是SEVENTEEN，推测年收入19.3亿韩元：



（图：Youtube）

第五是GOT7成员BamBam，推测年收入16.9亿韩元：



（图：Youtube）

第六到第十依次是MAMAMOO（16.87亿）、EXO（16.85亿）、IU（15.6亿）、aespa（14.5亿）、TXT（11.4亿）。

十一到二十依次是吃播网红「쏘영Ssoyoung」、搞笑艺人帐号「피식대학」、Red Velvet、本月少女官方帐号Loonatheworld、白种元的料理秘笈、NCT DAILY、공부왕찐천재 홍진경（洪真庆的账号）、金钟国、乐童音乐家、NCT。



（图：Youtube）

韩国网友看到后表示：「防弹的MV是PO到所属社频道，如果都放进防弹频道的话数字会更惊人」、「金钟国居然只靠2个影片就排在第18位」、「aespa作为新人真的很强」、「前两名的吸金能力根本是另一个级别」。

（封图：HYBE，YG，SM）

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