《我家的熊孩子》金鍾國自嘲Turbo顏值不如人所以更賣力唱跳，結果被現在愛豆舞蹈打敗

金鍾國最近與ATEEZ合作舞曲～好可惜沒能看金鍾國跳更多！！

‎金鍾國上個月與男團ATEEZ合作歌曲〈要去看大海嗎？〉‎，原來客串MV的吳珉錫是他所邀請的，兩人與ATEEZ拍攝MV的幕後花絮就在《我家的熊孩子》最新一集EP.256曝光。

吳珉錫曾在2屆熊孩子團結大會展現舞蹈實力，就是那時受到金鍾國注意。兩人在休息室聊起金鍾國Turbo時期唱跳和現在的差異，金鍾國說：「那時候身材不是這樣的……我們那時候蹦蹦跳跳的編舞很多，以前跳的都是正拍，而且四拍都是一樣的，左右還要平均，因為要讓大眾好學。」

兩人重啟對於Turbo〈我兒時的夢想〉舞蹈記憶，金鍾國說：「人們跳的動作和我們實際跳的其實不太一樣。」讓所有人很吃驚。金鍾國看吳珉錫跳完之後，示範起正確的姿勢，相當強而有力，跳完一次便氣喘吁吁。



這時候金鍾國回憶過往：「那時候我們真的很賣力跳，其實因為我們Turbo顏值不如別人……那時候我們想，歌要唱得好、音樂要做得好，舞也要跳得好，一定要憑實力競爭。」也承認因因為顏值的關係，製作人一開始讓他們戴墨鏡出道。



金鍾國感嘆自己到二輯還沒什麼人知道真實面貌，和團員金正男本來想在音樂節目拿一位時摘下眼鏡，卻被社長大力阻止：「那就到此為止吧！」鍾國媽媽也加碼爆料社長不讓拿掉眼鏡，卻也不准許動雙眼皮手術。後來社長在二輯期間妥協讓金鍾國露臉，而金正男卻一露掩面到到底……此段內容又傷感又搞笑。



後續金鍾國、吳珉錫和ATEEZ拍攝MV副歌舞蹈很順利就完成。然而，工作人員臨時向金鍾國提議再跳另一段Rap的部分，已經學完的吳珉錫教金鍾國時瞬間拋掉謙虛、非常嚴格，還引用金鍾國教訓過別人的話：「這是誰的身體？哥一定做得到的！」



最後……金鍾國仍舉手投降XDD 只能坐在一旁喊熱並稱讚吳珉錫跳得好。



▼回憶當年Turbo〈我兒時的夢想〉



▼〈要去看大海嗎？〉MV



▼《我家的熊孩子》〈要去看大海嗎？〉MV拍攝花絮



（圖：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截圖、〈要去看大海嗎？〉‎MV截圖）

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