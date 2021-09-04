她小時候演過宋江妹妹，和李鍾碩也搭檔過！長大後美到連李鍾碩都認不出XD

這些年暴風成長的韓劇童星可不止有《請回來1988》中的「珍珠」這一個人。

時光荏苒，曾經的小可愛們都長大了，金順玉大神的另一篇國民收視神劇《來了！張寶利》中飾演「雨丹」的小女孩這些年也是暴風成長，從小女孩變成了淑女。 2014年播出的《來了！張寶利》一下子捧紅了三位女演員，女一吳漣序、女二李宥利、以及吳漣序的養女金智憐。 金智憐在劇中扮演的「雨丹」人小鬼大還嘴甜，把大人們哄得團團轉，2014年出演該劇時她才9歲，一下子就收穫了超高人氣。



▲MBC《來了！張寶利》

讀國小時，金智憐就飾演過金所炫、金裕貞和李宥利等人的童年時期，到了國中時期就開始有了自己的角色，2017年播出的《擺飯桌的男人》這部劇中金智憐和現在的韓劇大勢小鮮肉宋江扮演過兄妹，從那個時候開始觀眾們就發現金智憐越來越漂亮了。 原本的嬰兒肥臉蛋也漸漸棱角漸顯，再加上一頭飄逸的長髮，絕對是小仙女本人了。



▲twitter@siduspictures

短短幾年裡，金智憐的顏值就發生了變化，越長越美，連曾經和她一起拍過戲的李鍾碩再次遇到她時都沒認出來。金智憐透露，某次和李鍾碩偶然在拍攝現場再次見面，她向李鍾碩打招呼，李鍾碩錯以為是第一次見到的演員跟自己打招呼，還說了敬語。等到金智憐介紹完自己後，李鍾碩才認出她來，李鍾碩連連表示金智憐長太快，震驚到了他，還調侃「我越來越像叔叔了，你越來越有淑女味道了」。



▲SBS《Dr.異鄉人》、KBS《Happy Together4》

「首圖：Sidus HQ、《Dr.異鄉人》」

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