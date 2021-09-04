《我家的熊孩子》金钟国自嘲Turbo颜值不如人所以更卖力唱跳，结果被现在爱豆舞蹈打败

金钟国最近与ATEEZ合作舞曲～好可惜没能看金钟国跳更多！！

‎金钟国上个月与男团ATEEZ合作歌曲〈要去看大海吗？〉‎，原来客串MV的吴珉锡是他所邀请的，两人与ATEEZ拍摄MV的幕后花絮就在《我家的熊孩子》最新一集EP.256曝光。

吴珉锡曾在2届熊孩子团结大会展现舞蹈实力，就是那时受到金钟国注意。两人在休息室聊起金钟国Turbo时期唱跳和现在的差异，金钟国说：「那时候身材不是这样的……我们那时候蹦蹦跳跳的编舞很多，以前跳的都是正拍，而且四拍都是一样的，左右还要平均，因为要让大众好学。」

两人重启对於Turbo〈我儿时的梦想〉舞蹈记忆，金钟国说：「人们跳的动作和我们实际跳的其实不太一样。」让所有人很吃惊。金钟国看吴珉锡跳完之后，示范起正确的姿势，相当强而有力，跳完一次便气喘吁吁。



这时候金钟国回忆过往：「那时候我们真的很卖力跳，其实因为我们Turbo颜值不如别人……那时候我们想，歌要唱得好、音乐要做得好，舞也要跳得好，一定要凭实力竞争。」也承认因因为颜值的关系，制作人一开始让他们戴墨镜出道。



金钟国感叹自己到二辑还没什么人知道真实面貌，和团员金正男本来想在音乐节目拿一位时摘下眼镜，却被社长大力阻止：「那就到此为止吧！」钟国妈妈也加码爆料社长不让拿掉眼镜，却也不准许动双眼皮手术。后来社长在二辑期间妥协让金钟国露脸，而金正男却一露掩面到到底……此段内容又伤感又搞笑。



后续金钟国、吴珉锡和ATEEZ拍摄MV副歌舞蹈很顺利就完成。然而，工作人员临时向金钟国提议再跳另一段Rap的部分，已经学完的吴珉锡教金钟国时瞬间抛掉谦虚、非常严格，还引用金钟国教训过别人的话：「这是谁的身体？哥一定做得到的！」



最后……金钟国仍举手投降XDD 只能坐在一旁喊热并称赞吴珉锡跳得好。



▼回忆当年Turbo〈我儿时的梦想〉



▼〈要去看大海吗？〉MV



▼《我家的熊孩子》〈要去看大海吗？〉MV拍摄花絮



（图：《我家的熊孩子》@YouTube SBS Entertainment 截图、〈要去看大海吗？〉‎MV截图）

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