【K社韩文小百科】《D.P：逃兵追缉令》黑暗而压抑却好评如潮，第一集里就藏著真实案件！

D.P.的职责不是抓人，而是将他们平安的带回来！

Netflix出品，丁海寅、具教焕、金成钧等人携手主演的军绿题材剧《D.P：逃兵追缉令》成为了当下最火爆的韩剧，虽然只有6集，却凭藉写实的故事震撼了所有观众。故事将焦点放在了士兵逃离部队背后的真实原因上，在「D.P缉捕组」 追捕逃兵的过程中，还带出许多关於军人的故事，不仅大胆展现人性黑暗面，韩国军中的暴力与人权问题等，很多情节更能引发观众满满共鸣，尤其引发了当过兵的男人们的共鸣，就连主角丁海寅都说走进和军营设置一模一样的片场，都觉得脊梁骨发凉。



D.P.，「Dester Pursuit」的缩写，是军队里专门负责抓捕逃兵的部门。 电视剧根据漫画改编，而原作者本人就曾在宪兵队的D.P.部门工作过，他也表示漫画情节皆以真实故事为背景去勾勒。 剧情为何设定在2014年呢，因为那一年韩国军队虐兵导致伤亡达到了顶峰，其中就有两件事情震惊全韩国，一则是「尹一兵事件」，另一则是「林兵长枪击事件」（5人死亡，9人受伤），陆军参谋长最后因接二连三的军中丑闻引咎辞职。



《D.P：逃兵追缉令》第一集「拿著花的男人」影射的就是2014年发生的「尹一兵死亡事件」，安俊浩（丁海寅 饰）被前辈们欺负的场景也几乎和当年报导出来的尹一兵某些受虐情形一样。 「尹一兵死亡事件」在当时造成了社会轰动，20岁的尹一兵（一等兵）入伍之后遭到了老兵们集体欺负，其中包括辱骂、殴打、不许睡觉、学狗爬并吞食脓痰、 在生殖器上涂抹热油按摩等残忍行为，而尹一兵被欺负的原因只是因为回答慢并愁脸苦眉，最终，尹一兵没能挺过去这些野蛮行为，被打到小便失禁昏了过去，即使被送医也没能救回他。 韩国国防部对此事一直采取消极态度，直到事情发生4个月后才出面道歉。



《D.P：逃兵追缉令》每一集都能找到真实案件的影子，直接血淋淋地描绘这些黑暗的角落，只能说一句Netflix真敢拍！！

「首图/内文图：Netflix《D.P：逃兵追缉令》」

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