《D.P：逃兵追缉令》热播带火了这位欧巴！说句让人伤心的话：具教焕已经有女友了！

迷妹们，听说大家最近开始迷恋新的韩剧欧巴了？

Netflix刚刚上架了一部全新的原创韩剧《D.P：逃兵追缉令》，由丁海寅、具教焕、金成钧和孙锡久等人携手主演，这是一部融合了军事背景及社会议题的写实剧，也是Netflix最爱的阴暗题材，颇对观众的胃口。 该剧到底有多写实呢？ 写实到让无数2、30代服过兵役的韩国男星看完说「头皮发麻」，更让韩国军方表示「该剧在受到国外关注，让我们很难堪」。



▲Netflix《D.P：逃兵追缉令》

撇开帅气有型、动作戏干练、演技有了飞跃提升的男一号丁海寅不说，他的逃兵缉拿队D.P. （Deserter Pursuit）搭档浩烈也让人眼前一亮，扮演浩烈的就是青年演员具教焕。 比起剧中人设较为稳重的丁海寅来说，具教焕算是整部戏里的搞笑担当，在整体氛围偏压抑、厚重的剧情里让观众们有了喘息的机会，正因此，他也给观众留下了深刻的印象。



▲Netflix《D.P：逃兵追缉令》

具教焕小银幕作品不多，最近一档是《尸战朝鲜：雅信传》，但他在电影圈是小有名气的独立电影编导，还曾入围过青龙、百想、和釜山电影节等。 对於这位新韩剧欧巴，迷妹们自然不会放弃关於他的任何事情，最让人关心的就是这位1982年的欧巴到底结婚了没？

具教焕虽然没有结婚，但有一位已经交往了8年的女友，名叫李玉燮，是一位才华横溢的导演，2013年从同事变成情侣，一直交往到现在，是电影圈内知名的情侣。 两人曾经通过YouTube频道《2x9 HD具教焕X李玉燮》活动过，节目名称也暗藏狗粮，2指的是李玉燮（韩语中2和李同音），9则是具教焕（韩语中9和具同音）。



具教焕在近日出演的电影《摩加迪休》（又译:逃出摩加迪休、绝路狂逃）宣传采访中就提到过女友，表示：「虽然这次她没有特别为我的这部作品加油，但我们始终是互相支持对方的存在。 」



「首图： NAMOO ACTORS、平昌国际电影节」

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