《无法抗拒的他》原作漫画家透露外形参考对象：是太妍和日本男星

人气韩剧《无法抗拒的他》日前刚刚落幕，原作漫画作者正瑞对於男女主人公的创作有话要说。

剧版《无法抗拒的他》中小花韩韶禧和小鲜肉宋江的完美演绎让观众们看到了一对高颜值CP，两人也随著电视剧话题度的高涨而人气直升。 日前，原作漫画的作者公开了创作漫画角色时参考的明星，知道真相的粉丝相当意外。



▲NAVER《无法抗拒的他》、原作漫画截图、JTBC《无法抗拒的他》

被问及创造「刘娜比」和「朴宰彦」时有没有实际人物的原型时，正瑞透露没有特定的人设，但角色外形参考了少女时代太妍和日本男明星坂口健太郎。 对於宋江和韩韶禧的演绎，正瑞也表示「还原度惊人」。 漫画里的刘娜比五官精致，眼睛又圆又大，整个人的气质和黑发太妍非常相似。





▲NAVER《无法抗拒的他》

对於漫画原作者公开的人物外型参考，也引发了网友们热烈的讨论，纷纷留言表示：「本来没觉得，原作者一说真的感觉是太妍」、「五官很像」、「好像大概懂得了是哪种感觉」等。

此外，《无法抗拒的他》虽然改编自同名漫画，但和原作的结局大不同。 原作里朴宰彦没有因为刘娜比而改掉花心，依旧是海王，刘娜比另结新欢。 而剧版大改动，朴宰彦「渣男从良」，刘娜比成为了他的唯一，两人迎来了幸福大结局。

「首图：ig@taeyeon_ss、《无法抗拒的他》原作漫画」

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