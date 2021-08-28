《請確認活動》珉雅、權華夽、安遇緣三角戀成形，這會是場分手旅行還是復合旅行（EP.2）

有追這部的讀者們，你們是道謙派還是智康派呢？

‎《請確認活動》EP.1尾聲河頌伊（珉雅 飾）爆笑睡了導遊徐智康（安遇緣或譯安友淵 飾）‎，EP.2開頭卻轉向傷感情緒，因為「前男友」朴道謙（權華夽 飾）全知道了，他擔心整晚卻只等到河頌伊裝沒事地回房。



這天旅行，河頌伊和朴道謙因一個迷路插曲舊情復燃，河頌伊卻看見朴道謙仍和張琉璃聯絡而氣惱。河頌伊無法理解朴道謙怎能劈腿，但朴道謙不願解釋清楚。河頌伊獨自一人出門散心，徐智康陪著她。過程中，徐智康想表白，河頌伊拒絕。



晚餐時間朴道謙又因張琉璃口中的「仇人」搞失蹤，回來見到河頌伊和徐智康狀似親暱，他一把牽起河頌伊的手離開。兩個人走著走著，朴道謙卻一句話也沒說，河頌伊逕自開口承認與徐智康「睡了」。



兩個人回到最初也從未解決過的問題：「我們為什麼會分手？」然而，沒有解答。朴道謙最後祝福河頌伊能找到下一個好男人，明明紅了眼眶……



今晚播出的EP.3，預告中朴道謙再次為了「仇人」丟下河頌伊。河頌伊不慎落入大坑洞，朴道謙與徐智康焦急尋找著他。





《請確認活動》每週六晚間於MBC播出（共4集），台灣隔日可於friDay影音收看。

（圖：《請確認活動》@friDay影音 截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞