《请确认活动》珉雅、权华夽、安遇缘三角恋成形，这会是场分手旅行还是复合旅行（EP.2）

有追这部的读者们，你们是道谦派还是智康派呢？

‎《请确认活动》EP.1尾声河颂伊（珉雅 饰）爆笑睡了导游徐智康（安遇缘或译安友渊 饰）‎，EP.2开头却转向伤感情绪，因为「前男友」朴道谦（权华夽 饰）全知道了，他担心整晚却只等到河颂伊装没事地回房。



这天旅行，河颂伊和朴道谦因一个迷路插曲旧情复燃，河颂伊却看见朴道谦仍和张琉璃联络而气恼。河颂伊无法理解朴道谦怎能劈腿，但朴道谦不愿解释清楚。河颂伊独自一人出门散心，徐智康陪著她。过程中，徐智康想表白，河颂伊拒绝。



晚餐时间朴道谦又因张琉璃口中的「仇人」搞失踪，回来见到河颂伊和徐智康状似亲昵，他一把牵起河颂伊的手离开。两个人走著走著，朴道谦却一句话也没说，河颂伊迳自开口承认与徐智康「睡了」。



两个人回到最初也从未解决过的问题：「我们为什么会分手？」然而，没有解答。朴道谦最后祝福河颂伊能找到下一个好男人，明明红了眼眶……



今晚播出的EP.3，预告中朴道谦再次为了「仇人」丢下河颂伊。河颂伊不慎落入大坑洞，朴道谦与徐智康焦急寻找著他。





《请确认活动》每周六晚间於MBC播出（共4集），台湾隔日可於friDay影音收看。

（图：《请确认活动》@friDay影音 截图）

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