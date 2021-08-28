【K社韓文小百科】《機智醫生生活》的諧音梗也太妙！「沒有耳朵、老鼠來了、我是高手」看懂韓文後好笑更加倍XD

韓劇《機智醫生生活》中除了醫學專業名詞之外，大部份都是普通人在生活中常用的語句，而且有不少既搞笑又極具sense的諧音梗，看懂之後只能感慨：真的太機智！

【無本周劇雷，可放心食用】

1. 李翊晙沒有耳朵

第7集里，翊晙走在醫院裡跟每個人都能聊起來，頌和問他是怎麼做到的，翊晙調皮地說：「因為大家都很喜歡我，他們大概覺得我很可愛吧。 」

這時翊晙做了一個捂住耳朵的動作，其實是因為韓文的「可愛（귀엽다）」和「沒有耳朵（귀 없다）」，聽起來真的很像！



（圖：《機智醫生生活》截圖@Netflix）

雖然正片裡只到這裡就結束了，但拍攝花絮里曹政奭還在繼續發揮，並且做了一個物品掉在地上的動作，大喊：「呀小心！是我的耳朵！不要踩到了！」然後撿起來重新裝在頭側XD



（圖：Youtube@채널 십오야）

2. 老鼠來了

第9集律帝醫院舉辦桌球大賽，翊晙和外科助理教授李智勳一起參賽，被真·國手玄靜和跟朱世爀殺的片甲不留，結束后李智勳突然腿部抽筋，對翊晙說：「你學一下貓叫！」翊晙於是讓他躺在地上，一邊幫他拉筋一邊：「喵！喵！」

很多人聽出了「抽筋」和少女時代的《Gee》很像~而關於學貓叫的部分，其實是因為韓文裡的「抽筋」是쥐가 나다，而쥐這個字不僅有「痙攣」的意思，還跟「老鼠」同音，所以쥐가 나다也可以理解為「老鼠來了」，因此智勳才叫翊晙學貓叫，好趕走「老鼠」XD



（圖：《機智醫生生活》截圖@Netflix）

3. 我是高手

第一季第10集里，李翊純說要帶金雋婠去一個叫做「我是高手（나는 고수다）」的社團，雋婠很自然地理解成「聚會里的每一個人都是跆拳道高手」，到了現場卻發現桌子上擺滿了香菜：



（圖：《機智醫生生活》截圖@Netflix）

原來「高手」和「香菜」在韓文里是同一個詞고수，而這個社團其實是香菜愛好者的社團，真正的名字叫做：「我是香菜」！



（圖：《機智醫生生活》截圖@Netflix）

最近每週最期待的事之一就是週四晚上追《機智醫生生活》，真的又好笑又療愈，希望每一個角色都有幸福的結局啊！



（封圖：《機智醫生生活》截圖@Netflix）

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