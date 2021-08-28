【K社韩文小百科】《机智医生生活》的谐音梗也太妙！「没有耳朵、老鼠来了、我是高手」看懂韩文后好笑更加倍XD

韩剧《机智医生生活》中除了医学专业名词之外，大部份都是普通人在生活中常用的语句，而且有不少既搞笑又极具sense的谐音梗，看懂之后只能感慨：真的太机智！

【无本周剧雷，可放心食用】

1. 李翊晙没有耳朵

第7集里，翊晙走在医院里跟每个人都能聊起来，颂和问他是怎么做到的，翊晙调皮地说：「因为大家都很喜欢我，他们大概觉得我很可爱吧。 」

这时翊晙做了一个捂住耳朵的动作，其实是因为韩文的「可爱（귀엽다）」和「没有耳朵（귀 없다）」，听起来真的很像！



（图：《机智医生生活》截图@Netflix）

虽然正片里只到这里就结束了，但拍摄花絮里曹政奭还在继续发挥，并且做了一个物品掉在地上的动作，大喊：「呀小心！是我的耳朵！不要踩到了！」然后捡起来重新装在头侧XD



（图：Youtube@채널 십오야）

2. 老鼠来了

第9集律帝医院举办桌球大赛，翊晙和外科助理教授李智勋一起参赛，被真・国手玄静和跟朱世爀杀的片甲不留，结束后李智勋突然腿部抽筋，对翊晙说：「你学一下猫叫！」翊晙於是让他躺在地上，一边帮他拉筋一边：「喵！喵！」

很多人听出了「抽筋」和少女时代的《Gee》很像~而关於学猫叫的部分，其实是因为韩文里的「抽筋」是쥐가 나다，而쥐这个字不仅有「痉挛」的意思，还跟「老鼠」同音，所以쥐가 나다也可以理解为「老鼠来了」，因此智勋才叫翊晙学猫叫，好赶走「老鼠」XD



（图：《机智医生生活》截图@Netflix）

3. 我是高手

第一季第10集里，李翊纯说要带金隽婠去一个叫做「我是高手（나는 고수다）」的社团，隽婠很自然地理解成「聚会里的每一个人都是跆拳道高手」，到了现场却发现桌子上摆满了香菜：



（图：《机智医生生活》截图@Netflix）

原来「高手」和「香菜」在韩文里是同一个词고수，而这个社团其实是香菜爱好者的社团，真正的名字叫做：「我是香菜」！



（图：《机智医生生活》截图@Netflix）

最近每周最期待的事之一就是周四晚上追《机智医生生活》，真的又好笑又疗愈，希望每一个角色都有幸福的结局啊！



（封图：《机智医生生活》截图@Netflix）

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