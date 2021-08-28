旗安84捨不得穿BIGBANG太陽4年前送的衣服！卻用防塵袋做了個包天天背XD

知名漫畫家旗安84簡直就是飯圈好粉絲代表人物，認真搜藏了本命送的禮物！

4年前，也就是2017年，BIGBANG成員太陽做客了《我獨自生活》，給彩虹成員每人一件禮物，因為禮物價格高昂，節目播出之後立刻登上了各大網站的熱搜。 作為太陽粉絲的旗安84見到偶像之後全程難掩緊張和興奮，親手接過本命送的禮物，還能和本命親密合影，追星大！成！功！



▲MBC《我獨自生活》

當時太陽送給旗安84的禮物是一件價值260萬的F名牌外套，拿到禮物的他在現場就試穿。 最近這件衣服又出現在了旗安84的YouTube頻道中。對時尚也很感興趣的旗安84說，最珍惜的單品中，就有BIGBANG的太陽送給自己的衣服。 因為是本命送的，這幾年來旗安84一次都沒穿過，雖然一直想著要穿，但卻根本捨不得拿出來，還說要收藏到自己死了為止。



▲YouTube@人生84

雖然捨不得穿衣服，但旗安84也不想浪費本命的好意，於是就用裝衣服的防塵袋做了一個包包，白底上印著大大的LOGO，旗安84背在身上看起來莫名的時尚，果然是「既然被生下來了，那就活下去的」粗糙男人啊。 這一舉動也逗樂了廣大粉絲，大家紛紛留言表示：「那麼會掙錢，還那麼節省」、「飯圈好粉絲代表，如此珍惜本命送的禮物」、「我也想被本命送禮物」等。



▲YouTube@人生84

「首圖：IG@khmnim1513、@__youngbae__」

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