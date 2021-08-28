旗安84舍不得穿BIGBANG太阳4年前送的衣服！却用防尘袋做了个包天天背XD

知名漫画家旗安84简直就是饭圈好粉丝代表人物，认真搜藏了本命送的礼物！

4年前，也就是2017年，BIGBANG成员太阳做客了《我独自生活》，给彩虹成员每人一件礼物，因为礼物价格高昂，节目播出之后立刻登上了各大网站的热搜。 作为太阳粉丝的旗安84见到偶像之后全程难掩紧张和兴奋，亲手接过本命送的礼物，还能和本命亲密合影，追星大！成！功！



▲MBC《我独自生活》

当时太阳送给旗安84的礼物是一件价值260万的F名牌外套，拿到礼物的他在现场就试穿。 最近这件衣服又出现在了旗安84的YouTube频道中。对时尚也很感兴趣的旗安84说，最珍惜的单品中，就有BIGBANG的太阳送给自己的衣服。 因为是本命送的，这几年来旗安84一次都没穿过，虽然一直想著要穿，但却根本舍不得拿出来，还说要收藏到自己死了为止。



▲YouTube@人生84

虽然舍不得穿衣服，但旗安84也不想浪费本命的好意，於是就用装衣服的防尘袋做了一个包包，白底上印著大大的LOGO，旗安84背在身上看起来莫名的时尚，果然是「既然被生下来了，那就活下去的」粗糙男人啊。 这一举动也逗乐了广大粉丝，大家纷纷留言表示：「那么会挣钱，还那么节省」、「饭圈好粉丝代表，如此珍惜本命送的礼物」、「我也想被本命送礼物」等。



▲YouTube@人生84

「首图：IG@khmnim1513、@__youngbae__」

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