金永大＋李聖經主演tvN新劇《流星》即將於9月投入拍攝：經紀人與大明星的戀情搬上螢幕

tvN最新電視劇《流星》即將於9月底開拍，而又推出了俊男美女的搭配，一個精明能幹的女經紀人公關組長，培養著公司的招牌男偶像明星，兩人會如何擦出火花？

tvN新劇《流星》描述為了演藝圈的亮眼明星們，跟在後面收拾殘局的各類辛苦人們，站在照顧藝人的最前線，經紀公關組長吳韓星以及她的天敵，也就是完美無缺的超級巨星孔泰成，是一部愛恨交織的浪漫愛情喜劇。就像天空上的星星一樣發光發熱的明星們，背後有多少人付出了血汗淚，在真實工作現場的故事，由崔英宇作家執筆，並由《那個男人的記憶法》《日與夜》《來魔女食堂吧》的導演李秀賢執導。

李聖經在劇中將飾演經紀公司行銷組長吳寒星一角，具有出色的口才以及卓越的危機處理能力，在經紀人業界也是叱吒風雲相當活躍的人物，而金永大則是飾演該公司的招牌明星孔泰成，他擁有天使般的無害笑容，還有似乎不需法律規範的天生正直形象，擁有廣大粉絲群。不過他有另一面充滿勝負慾的個性，展現反轉魅力。兩人將如何從互看不順眼成為絕佳合作夥伴？

製作單位表示，這部作品並非只講述明星光環，而是對於演藝圈工作環境有著相當寫實的描述，包含經紀人，宣傳組及記者等等，都各自展現著特別的故事，還請大家期待後續消息。

照片:IG@youngdae0302 , IG@heybiblee

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