金永大＋李圣经主演tvN新剧《流星》即将於9月投入拍摄：经纪人与大明星的恋情搬上萤幕

tvN最新电视剧《流星》即将於9月底开拍，而又推出了俊男美女的搭配，一个精明能干的女经纪人公关组长，培养著公司的招牌男偶像明星，两人会如何擦出火花？

tvN新剧《流星》描述为了演艺圈的亮眼明星们，跟在后面收拾残局的各类辛苦人们，站在照顾艺人的最前线，经纪公关组长吴韩星以及她的天敌，也就是完美无缺的超级巨星孔泰成，是一部爱恨交织的浪漫爱情喜剧。就像天空上的星星一样发光发热的明星们，背后有多少人付出了血汗泪，在真实工作现场的故事，由崔英宇作家执笔，并由《那个男人的记忆法》《日与夜》《来魔女食堂吧》的导演李秀贤执导。

李圣经在剧中将饰演经纪公司行销组长吴寒星一角，具有出色的口才以及卓越的危机处理能力，在经纪人业界也是叱吒风云相当活跃的人物，而金永大则是饰演该公司的招牌明星孔泰成，他拥有天使般的无害笑容，还有似乎不需法律规范的天生正直形象，拥有广大粉丝群。不过他有另一面充满胜负欲的个性，展现反转魅力。两人将如何从互看不顺眼成为绝佳合作伙伴？

制作单位表示，这部作品并非只讲述明星光环，而是对於演艺圈工作环境有著相当写实的描述，包含经纪人，宣传组及记者等等，都各自展现著特别的故事，还请大家期待后续消息。

照片:IG@youngdae0302 , IG@heybiblee

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