Joy男友Crush超強履歷！唱紅韓劇《鬼怪》神曲、為愛犬寫情歌、發呆大賽奪冠，才華無極限的男人

看到很多讀者留言不確定他是誰，小編蠻意外的，所以寫一篇跟大家分享一下他的事蹟跟音樂作品。大家是從何時認識他的呢～？

今早爆出了歌手 Crush 和人氣女團的成員 JOY 現正戀愛中的消息，許多媒體也用歌謠界的「耳膜情侶」誕生的標題來形容兩人，兩人都是實力派的唱匠、形象極佳，完全就是天造地設的一對。



兩人因去年5月合作曲《Mayday》開始深交，也經常一起遛狗散心，漸漸培養出感情，雙方經紀公司也很快回應：「兩人作為前後輩相處著，最近帶著好感開始了交往。」受到了許多人的祝福。



▼而 Crush 最讓大眾熟知的作品，就是參與過熱門韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》的 OST，破億神曲〈Beautiful〉，光是前奏一出就讓大家直接聯想到追劇時的感動。



▼Crush 也是非常搶手的音樂人，合作曲無數，也都能取得很好的成績和口碑，小編先來分享一下他和SURAN的〈Love Story〉，兩人獨特唱腔營造出的甜蜜氛圍超強！



▼還和少女時代的太妍兩度合作，〈不要忘記〉與〈放我走〉，強強聯手成為許多歌迷的經典合作曲目。



▼以及在2020年5月20日跟女友JOY合作的單曲《Mayday》，直接成為了兩人的定情曲。



▼CRUSH也非常愛他的寵物犬「豆乳」，之前推出的一首情歌《Woo Ah》本以為是戀愛後的創作，結果竟然是寫給自己的愛犬！歌詞中：「白皙的皮膚、小巧精緻的鼻子，倚靠在我肩頭時瞬間想要入眠」等等，讓歌迷們聽了恍然大悟。



*圖：SBS《家師父一體》@official

▼除了音樂作品之外，Crush 曾在韓國舉辦的發呆大賽上奪下冠軍，當時還被網友稱為比「懵智孝」還要懵的男人，討論相當熱烈。



最後，在推薦給大家一個經典場面，他出演音樂節目《Begin Again》時，與李秀賢、Henry、鄭承煥一起重現經典曲〈All For You〉，用一首歌展現出了複雜的四角戀曲，短短不到五分鐘卻充滿故事性又非常爆笑。



真的是像洋蔥一樣，越剝越有魅力的男人啊～！

*圖：_imyour_joy、crush9244@IG / Crush、MBCentertainment@youtube

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