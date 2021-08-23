Joy男友Crush超强履历！唱红韩剧《鬼怪》神曲、为爱犬写情歌、发呆大赛夺冠，才华无极限的男人

看到很多读者留言不确定他是谁，小编蛮意外的，所以写一篇跟大家分享一下他的事迹跟音乐作品。大家是从何时认识他的呢～？

今早爆出了歌手 Crush 和人气女团的成员 JOY 现正恋爱中的消息，许多媒体也用歌谣界的「耳膜情侣」诞生的标题来形容两人，两人都是实力派的唱匠、形象极佳，完全就是天造地设的一对。



两人因去年5月合作曲《Mayday》开始深交，也经常一起遛狗散心，渐渐培养出感情，双方经纪公司也很快回应：「两人作为前后辈相处著，最近带著好感开始了交往。」受到了许多人的祝福。



▼而 Crush 最让大众熟知的作品，就是参与过热门韩剧《孤单又灿烂的神－鬼怪》的 OST，破亿神曲〈Beautiful〉，光是前奏一出就让大家直接联想到追剧时的感动。



▼Crush 也是非常抢手的音乐人，合作曲无数，也都能取得很好的成绩和口碑，小编先来分享一下他和SURAN的〈Love Story〉，两人独特唱腔营造出的甜蜜氛围超强！



▼还和少女时代的太妍两度合作，〈不要忘记〉与〈放我走〉，强强联手成为许多歌迷的经典合作曲目。



▼以及在2020年5月20日跟女友JOY合作的单曲《Mayday》，直接成为了两人的定情曲。



▼CRUSH也非常爱他的宠物犬「豆乳」，之前推出的一首情歌《Woo Ah》本以为是恋爱后的创作，结果竟然是写给自己的爱犬！歌词中：「白皙的皮肤、小巧精致的鼻子，倚靠在我肩头时瞬间想要入眠」等等，让歌迷们听了恍然大悟。



*图：SBS《家师父一体》@official

▼除了音乐作品之外，Crush 曾在韩国举办的发呆大赛上夺下冠军，当时还被网友称为比「懵智孝」还要懵的男人，讨论相当热烈。



最后，在推荐给大家一个经典场面，他出演音乐节目《Begin Again》时，与李秀贤、Henry、郑承焕一起重现经典曲〈All For You〉，用一首歌展现出了复杂的四角恋曲，短短不到五分钟却充满故事性又非常爆笑。



真的是像洋葱一样，越剥越有魅力的男人啊～！

*图：_imyour_joy、crush9244@IG / Crush、MBCentertainment@youtube

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