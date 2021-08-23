劉在錫一個人容易孤單，連續在各大節目被爆料隔離期間狂打電話

「大神」劉在錫真的閒不下來啊～！

昨（22日）播出的《Running Man》，劉在錫因為居家隔離，和成員們相隔多週再次見面，哈哈還沒等待劉在錫說明感想就搶著說：「聽說電話費有200萬元？跟鄭埻夏哥打電話，他都快煩死了。」劉在錫笑著承認：「我狂打電話啊……」

（圖：《Running Man》@friDay影音 截圖）

結果話題馬上歪樓，金鍾國竟然問：「隔離期間都沒見孩子嗎？那也太舒服了吧？」劉在錫反駁：「你也太過分了吧？」池錫辰在旁加入戰局：「不過這也不能明目張膽地說，心裡默默開心就好了。」哈哈：「所以哥本來隔離一週就好了吧？那為什麼又進去了？都是有理由啊，讓自己放假。」

（圖：《Running Man》@friDay影音 截圖）

其實，劉在錫才剛在《玩什麼好呢？》表達隔離有多孤單，和家人分開也很不習慣，期間多虧了東京奧運選手的表現，他才得以度過一個人的日子，不過一個人拍手還是有些淒涼……

（圖：《玩甚麼好呢》@黃VIU 截圖）

劉在錫也表明了自己是「一個人就活不下去的類型」，在隔離期間體會了很多事情，在和《玩什麼好呢？》製作組討論過後才決定一改一人主持的方式，決定和《無限挑戰》成員鄭埻夏、哈哈、曹世鎬與黃光熙輪流搭檔，並說自己平時真的很常和曹世鎬還有鄭埻夏視訊電話。

（圖：《玩甚麼好呢》@黃VIU 截圖）

曹世鎬很能理解劉在錫常感到寂寞，在《劉QUIZ ON THE BLOCK》重現打給劉在錫隔離時的景況：「我還記得哥悲傷的聲音。」曹世鎬高昂地打給他：「你在做什麼呢？」卻得到劉在錫低落的聲調：「躺著呢……」

（封圖：《Running Man》@friDay影音 截圖）

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