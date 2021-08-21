【有片】TXT隊長秀彬看到有人留言說隊友太胖，正面回擊超霸氣：「先看看你自己吧！」

【有片】TXT隊長秀彬看到有人留言說隊友太胖，正面回擊超霸氣：「先看看你自己吧！」

明星   2021年8月21日   星期六10:00   Sani   1

有這樣的隊長真的感覺非常可靠啊！

TXT的三位崔氏成員崔秀彬、崔然竣、崔杋圭本月9日一起做了「崔THREE」直播，期間然竣念到一條觀眾留言：「然竣，你好胖。 」隨即反駁道：「我不胖。 」杋圭：「然竣哥的體重和我差不多！」秀彬驚訝得倒吸一口氣：「各位！如果然竣還算胖的話......（氣到頓了一下）要留這種留言時，先看看自己再留吧。 」超痛快直球回擊讓杋圭拍手大笑XD

（圖：TXT V LIVE）

秀彬接著說：「你都不知道成員們多認真的在管理，看到這種留言多受傷啊。 」然竣伸出手跟秀彬握在一起：「你真的很有卡裡斯馬。 」秀彬害羞一笑：「尤其是然竣還那麼辛苦在減肥。 」最後然竣對著鏡頭說：「這種話在哪裡都別說，這是不好的話。 」

（圖：TXT V LIVE）

其實然竣出道以來從沒胖過，只不過最開始臉上有一點點baby fat，今年發行《0X1=LOVESONG》回歸前又下狠心減肥，瘦到讓粉絲都有點擔心：

不管對誰講這種話都很無禮，好感謝秀彬給出了痛快一擊啊！

這一段從直播的27分26秒開始，可以開啟中文字幕觀看：

（封圖：HYBE，TXT V LIVE）

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留言/評論
  • Miki Chow 哭哭
    2小時前
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