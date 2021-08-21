【有片】TXT隊長秀彬看到有人留言說隊友太胖，正面回擊超霸氣：「先看看你自己吧！」

有這樣的隊長真的感覺非常可靠啊！

TXT的三位崔氏成員崔秀彬、崔然竣、崔杋圭本月9日一起做了「崔THREE」直播，期間然竣念到一條觀眾留言：「然竣，你好胖。 」隨即反駁道：「我不胖。 」杋圭：「然竣哥的體重和我差不多！」秀彬驚訝得倒吸一口氣：「各位！如果然竣還算胖的話......（氣到頓了一下）要留這種留言時，先看看自己再留吧。 」超痛快直球回擊讓杋圭拍手大笑XD



（圖：TXT V LIVE）

秀彬接著說：「你都不知道成員們多認真的在管理，看到這種留言多受傷啊。 」然竣伸出手跟秀彬握在一起：「你真的很有卡裡斯馬。 」秀彬害羞一笑：「尤其是然竣還那麼辛苦在減肥。 」最後然竣對著鏡頭說：「這種話在哪裡都別說，這是不好的話。 」



（圖：TXT V LIVE）

其實然竣出道以來從沒胖過，只不過最開始臉上有一點點baby fat，今年發行《0X1=LOVESONG》回歸前又下狠心減肥，瘦到讓粉絲都有點擔心：



不管對誰講這種話都很無禮，好感謝秀彬給出了痛快一擊啊！



최수빈 최고 수빈아 말 잘했어.

이래서 너 강단 있는 모습 좋다고 했던 거야.

자아성찰 하란 말도, 통쾌하게 웃으며 맞장구 쳐주는 범규도 어찌나 속 시원한지.

데뷔 이래 내내 말랐었고 너무 말랐어 걱정하면 별로냐구 풀죽어서 되묻는 애한테 저따위 소릴 지껄일 때마다 나는 웃으면서 볼 수가 없어. pic.twitter.com/82gSp9XaLK — 초코 (@chocochoconuna) August 9, 2021

這一段從直播的27分26秒開始，可以開啟中文字幕觀看：



（封圖：HYBE，TXT V LIVE）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞