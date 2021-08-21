【有片】TXT队长秀彬看到有人留言说队友太胖，正面回击超霸气：「先看看你自己吧！」

【有片】TXT队长秀彬看到有人留言说队友太胖，正面回击超霸气：「先看看你自己吧！」

明星   2021年8月21日   星期六10:00   Sani   1

有这样的队长真的感觉非常可靠啊！

TXT的三位崔氏成员崔秀彬、崔然竣、崔杋圭本月9日一起做了「崔THREE」直播，期间然竣念到一条观众留言：「然竣，你好胖。 」随即反驳道：「我不胖。 」杋圭：「然竣哥的体重和我差不多！」秀彬惊讶得倒吸一口气：「各位！如果然竣还算胖的话......（气到顿了一下）要留这种留言时，先看看自己再留吧。 」超痛快直球回击让杋圭拍手大笑XD

（图：TXT V LIVE）

秀彬接著说：「你都不知道成员们多认真的在管理，看到这种留言多受伤啊。 」然竣伸出手跟秀彬握在一起：「你真的很有卡里斯马。 」秀彬害羞一笑：「尤其是然竣还那么辛苦在减肥。 」最后然竣对著镜头说：「这种话在哪里都别说，这是不好的话。 」

（图：TXT V LIVE）

其实然竣出道以来从没胖过，只不过最开始脸上有一点点baby fat，今年发行《0X1=LOVESONG》回归前又下狠心减肥，瘦到让粉丝都有点担心：

不管对谁讲这种话都很无礼，好感谢秀彬给出了痛快一击啊！

这一段从直播的27分26秒开始，可以开启中文字幕观看：

（封图：HYBE，TXT V LIVE）

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留言/评论
  • Miki Chow 哭哭
    2小时前
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