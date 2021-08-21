【有片】TXT队长秀彬看到有人留言说队友太胖，正面回击超霸气：「先看看你自己吧！」

有这样的队长真的感觉非常可靠啊！

TXT的三位崔氏成员崔秀彬、崔然竣、崔杋圭本月9日一起做了「崔THREE」直播，期间然竣念到一条观众留言：「然竣，你好胖。 」随即反驳道：「我不胖。 」杋圭：「然竣哥的体重和我差不多！」秀彬惊讶得倒吸一口气：「各位！如果然竣还算胖的话......（气到顿了一下）要留这种留言时，先看看自己再留吧。 」超痛快直球回击让杋圭拍手大笑XD



（图：TXT V LIVE）

秀彬接著说：「你都不知道成员们多认真的在管理，看到这种留言多受伤啊。 」然竣伸出手跟秀彬握在一起：「你真的很有卡里斯马。 」秀彬害羞一笑：「尤其是然竣还那么辛苦在减肥。 」最后然竣对著镜头说：「这种话在哪里都别说，这是不好的话。 」



（图：TXT V LIVE）

其实然竣出道以来从没胖过，只不过最开始脸上有一点点baby fat，今年发行《0X1=LOVESONG》回归前又下狠心减肥，瘦到让粉丝都有点担心：



不管对谁讲这种话都很无礼，好感谢秀彬给出了痛快一击啊！



최수빈 최고 수빈아 말 잘했어.

이래서 너 강단 있는 모습 좋다고 했던 거야.

자아성찰 하란 말도, 통쾌하게 웃으며 맞장구 쳐주는 범규도 어찌나 속 시원한지.

데뷔 이래 내내 말랐었고 너무 말랐어 걱정하면 별로냐구 풀죽어서 되묻는 애한테 저따위 소릴 지껄일 때마다 나는 웃으면서 볼 수가 없어. pic.twitter.com/82gSp9XaLK — 초코 (@chocochoconuna) August 9, 2021

这一段从直播的27分26秒开始，可以开启中文字幕观看：



（封图：HYBE，TXT V LIVE）

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