以一當百！這家娛樂公司旗下就只有2位明星卻超能賺錢

經紀公司越大，旗下藝人越多就越賺錢嗎？

這家公司顯然不是，EDAM娛樂旗下僅有兩名藝人，且都是女藝人，卻有以一當百的勢頭，在韓娛界呼風喚雨。 EDAM娛樂旗下有誰呢？ 一位是IU，一位是申世景。



▲ig@dlwlrma、@sjkuksee

IU，年紀輕輕在韓國家喻戶曉，各種稱號各種獎項拿到手軟。不同於男愛豆粉絲群裡迷妹多，女愛豆粉絲群裡男飯多，IU龐大的粉絲群裡面竟然可以做到男女 1：1，男女粉比例不相上下，年紀大的粉絲愛她的爽朗活潑，年紀小的粉絲愛姐姐的溫柔，IU簡直飯圈的人間理想，男女老少通殺。其實IU剛出道的那兩年人氣很一般，但2010年她的事業運就全面開啟，與任瑟雍的合唱曲《嘮叨》和迷你專輯的主打歌《好日子》大熱，星路大開，沒幾年就成長為K-POP界獨當一面的女solo，發曲必紅，擁有著不亞於任何愛豆團的力量。唱而優則演，IU又進軍影視劇圈：《我的大叔》、《最佳李順心》、《德魯納酒店》都收視爆表，順帶為IU圈了不少廣告代言，尤其是燒酒類廣告都是大勢才能擁有的代言，IU一連簽下數年，可見廣告商有多喜歡她。



▲ig@fullmoon.long 、@official.chamisul

成名後的IU她還熱衷於慈善事業，據不完全統計IU累計捐款已經超過10億韓元，這樣的她雖然不是人人都喜歡，但大家絕對不會討厭她。

EDAM娛樂的另一位藝人就是申世景，一位資源好到爆，另諸多女藝人羨慕嫉妒恨的美女演員。 童星出道的申世景從20歲過後就一直散發出女人的香氣，更有「Bagel女」（形容身材曲線優美）的稱號，加上黑長直的頭髮、白皙的皮膚、修長的美腿，完全就是男生「夢中情人」的完美代表。 在申世景的粉絲群裡，確實也是男粉佔比大。



▲@sjkuksee

申世景被人一直詬病的就是「面癱式演技」，不論是驚訝、緊張、欣喜，都只會瞪大眼睛，但即使是這樣她照樣每部劇都能當女主角，搭戲的男主角不是任時完，就是南柱赫、車銀優、劉亞仁這種帥哥級，也難怪被廣大女明星們嫉妒了。當然，經過多年的業內磨煉，申世景的演技還是有進步的，逐漸擺脫了「收視毒藥」的頭銜。



▲@sjkuksee

前些年申世京還登上了韓國福布斯名人影響力排行榜的第14名，入榜的演員中只有女神金泰希高於她，可見申世景在韓國的影響力有多大。都說小紅靠運，大紅靠命，申世景上輩子一定是拯救了地球吧。



▲@sjkuksee

同時擁有IU和申世景，也難怪EDAM娛樂雖然只有兩位女明星，但在業內也超級能打了，她倆完全能夠以一當百啊。

「首圖：@sjkuksee、@dlwlrma」

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