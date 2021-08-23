以一当百！这家娱乐公司旗下就只有2位明星却超能赚钱

经纪公司越大，旗下艺人越多就越赚钱吗？

这家公司显然不是，EDAM娱乐旗下仅有两名艺人，且都是女艺人，却有以一当百的势头，在韩娱界呼风唤雨。 EDAM娱乐旗下有谁呢？ 一位是IU，一位是申世景。



▲ig@dlwlrma、@sjkuksee

IU，年纪轻轻在韩国家喻户晓，各种称号各种奖项拿到手软。不同於男爱豆粉丝群里迷妹多，女爱豆粉丝群里男饭多，IU庞大的粉丝群里面竟然可以做到男女 1：1，男女粉比例不相上下，年纪大的粉丝爱她的爽朗活泼，年纪小的粉丝爱姐姐的温柔，IU简直饭圈的人间理想，男女老少通杀。其实IU刚出道的那两年人气很一般，但2010年她的事业运就全面开启，与任瑟雍的合唱曲《唠叨》和迷你专辑的主打歌《好日子》大热，星路大开，没几年就成长为K-POP界独当一面的女solo，发曲必红，拥有著不亚於任何爱豆团的力量。唱而优则演，IU又进军影视剧圈：《我的大叔》、《最佳李顺心》、《德鲁纳酒店》都收视爆表，顺带为IU圈了不少广告代言，尤其是烧酒类广告都是大势才能拥有的代言，IU一连签下数年，可见广告商有多喜欢她。



▲ig@fullmoon.long 、@official.chamisul

成名后的IU她还热衷於慈善事业，据不完全统计IU累计捐款已经超过10亿韩元，这样的她虽然不是人人都喜欢，但大家绝对不会讨厌她。

EDAM娱乐的另一位艺人就是申世景，一位资源好到爆，另诸多女艺人羡慕嫉妒恨的美女演员。 童星出道的申世景从20岁过后就一直散发出女人的香气，更有「Bagel女」（形容身材曲线优美）的称号，加上黑长直的头发、白皙的皮肤、修长的美腿，完全就是男生「梦中情人」的完美代表。 在申世景的粉丝群里，确实也是男粉占比大。



▲@sjkuksee

申世景被人一直诟病的就是「面瘫式演技」，不论是惊讶、紧张、欣喜，都只会瞪大眼睛，但即使是这样她照样每部剧都能当女主角，搭戏的男主角不是任时完，就是南柱赫、车银优、刘亚仁这种帅哥级，也难怪被广大女明星们嫉妒了。当然，经过多年的业内磨炼，申世景的演技还是有进步的，逐渐摆脱了「收视毒药」的头衔。



▲@sjkuksee

前些年申世京还登上了韩国福布斯名人影响力排行榜的第14名，入榜的演员中只有女神金泰希高於她，可见申世景在韩国的影响力有多大。都说小红靠运，大红靠命，申世景上辈子一定是拯救了地球吧。



▲@sjkuksee

同时拥有IU和申世景，也难怪EDAM娱乐虽然只有两位女明星，但在业内也超级能打了，她俩完全能够以一当百啊。

「首图：@sjkuksee、@dlwlrma」

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