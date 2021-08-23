從第一眼開始就埋下了愛情的種子！李光洙♥李善彬第一次見面時爆炸性發言XD

南韓娛樂圈明星CP李光洙和李善彬，也許在第一次見面的時候就種下了愛情的種子。

李光洙最近攜新電影《Sinkhole》（又譯:天坑、危樓深淵）亮相大銀幕，多個宣傳採訪中除了介紹新作之外，女友李善彬也不斷被提及。和之前不一樣的是，李光洙這次沒有以「無可奉告」搪塞過去，而是很大方地聊起女友，稱：「我倆和其他人一樣，談著大家都會談的戀愛，會一起去外面吃好吃的東西，我們交往地很順利。」言語中可以看出李光洙和女友之間很甜蜜。



▲電影《Sinkhole》宣傳海報

李光洙和李善彬的緣分要從2016年說起，9月的時候李善彬作為嘉賓做客了《Running Man》。李善彬此前就公開表示過自己的理想型就是李光洙，節目組非常有眼力見地把這兩人安排在了同一組，遊戲過程中李善彬全程被李光洙逗得笑哈哈，在遊戲廳的時候李光洙也親自指導了李善彬，兩人的關係迅速被拉進。



▲SBS《Running Man》

結束「約會」的李光洙和李善彬返回攝影棚的時候發現其他成員和嘉賓早就錄完了Ending，李光洙生氣地說道：「我倆決定從今天開始交往，爭取下週發表婚訊。」 當時聽起來是玩笑話，沒想到兩人的緣分也就此展開，2年之後的2018年12月31日，李光洙的經紀公司證實李光洙與李善彬正在熱戀中，他們的愛情也收穫了廣大網友和粉絲的祝福。現在回想起那句爆炸性發言，難道那個時候開始李光洙就能預感到兩人要在一起了嗎？



▲SBS《Running Man》

李光洙和李善彬雖然很少在公共場合提及彼此，但經常會有「目擊說」傳出，兩人的愛情還是很甜蜜。



「首圖：SBS《Running Man》」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞