《惡魔法官》各演員終演感想：「傾盡全力演出，感謝所有觀眾這段期間對本作品的喜愛」

《惡魔法官》終於在上週末畫下句點，也創下自身最高收視率，主要演員們都發揮了出色的演技，讓《惡魔法官》整體劇情更具立體感，而他們也在日前發表了終演感想，覺得時間真的過得很快，沒想到已經到了說再見的時間。

首先是飾演劇中的靈魂人物姜耀漢法官的池晟，劇中的他帶著過往失去家人的傷痛以及對惡勢力的仇視，成為大家眼中的惡魔法官，他表示，沒想到時間過得如此快，大家也隨著這部作品一起來到了2021年的下半年度，雖然作品結束總是又開心又不捨，覺得惋惜。為這部作品池城也表示傾盡全力演出，也相當感謝這段時間內支持《惡魔法官》的觀眾們，即使最近大環境被疫情籠罩，仍叮嚀大家注意健康。



劇中飾演一位非常善於操弄權力的女性鄭善雅，金玟廷在角色設定上的表現非常優異，成功地讓觀眾們有厭惡感。她說劇中角色鄭善雅，是一個為了達到自己的目的能夠不擇手段甚至取人性命的惡女，但也有像小孩一樣純真的部分，所以在分寸上的拿捏非常重要。另外她也表示世界上沒有絕對的善與惡，為演出這個角色她努力去理解她幼年的痛苦，精準的分析也讓大家看得出她對於這角色相當投入。



另外雖希望拯救世界但卻總在耀漢身邊掙扎該不該相信他的金佳溫，珍榮細膩地演出了內心矛盾，他表示相當感謝本劇的導演與作家，以及所有同劇的演員們，他認為自己透過這次的演出成長了不少，也很希望他在《惡魔法官》中的角色以及這部作品能夠長久地留在觀眾們的心中，也希望自己日後能夠再以好的作品與觀眾們見面。



而劇中與珍榮飾演青梅竹馬的朴珪瑛，雖然與珍榮的戀情留下了遺憾，但她在劇中努力不懈追查著真相的模樣，受到相當多觀眾們的喜愛。朴珪瑛表示，雖然距離拍攝時已經有一段時間，不過現在還是沒有感覺竟然已到了最終回，劇中的尹秀賢是一位具有百分之百真心的人，演出時也從各演員們身上得到了很多能量，所以也能感受到這角色中所富含的真情。



照片：tvN

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