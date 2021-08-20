有一種友誼叫宋慧喬＆劉亞仁！「深夜兜風+我愛你」都不會傳緋聞，異性死黨太讓人羨慕了～

男女之間有純潔的友誼嗎？ 這是個和婆媳關係一樣，都是無解的問題吧。

然而在這一對韓娛圈異性好友的身上，我們似乎看不到任何曖昧。南韓女神宋慧喬和年輕影帝劉亞仁之間貌似真的存在很多人都嚮往的異性純潔友誼。日前，劉亞仁在自己的IG上公開了宋慧喬的《Vogue》寫真封面照，慶祝好友成為該雜誌多國聯合企劃「New Beginnings」的主人公。劉亞仁還附言：「祝賀啊，全新的開始！全新的宋慧喬。」 而宋慧喬則連發三個♥回應。





▲IG@hongsick

劉亞仁和宋慧喬不僅是隸屬於UAA娛樂經紀公司的師姐弟，更是韓娛圈出了名的異性好友，相識這麼多年來，哪怕拍照姿勢親密，也從來沒有傳出過任何緋聞。前不久劉亞仁還為正在拍攝新劇《現在，正在分手中》的宋慧喬送去咖啡車，看板上大大方方地寫著：「我愛你，宋慧喬小姐，請您萬壽無疆-嚴弘植（劉亞仁本名）。」宋慧喬在IG上曬出禮物認證照，同時表示：「謝謝，弘植先生。」最後不忘加了個「♥」。



▲IG@kyo1122

這對現實異性死黨經常通過IG秀友情，他們的合影總是那樣的親密無間，或摟腰，或頭貼頭，無論POSE如何親密，都完全沒有曖昧氣息，只能感覺出兩人親如姐弟。宋慧喬曾在IG中喊話「一定要合作拍戲」，劉亞仁也會為宋慧喬慶祝生日，兩人甚至半夜開車兜風，跨越性別的純友情誰不羡慕呢？



▲IG@hongsick、@kyo1122

2016年宋慧喬拍攝大熱劇《太陽的後裔》時，劉亞仁客串亮相，當時他表示是那年宋慧喬過生日他沒送禮物，就客串電視劇當做生日禮物補給好友。宋慧喬出道20年的紀念粉絲會上也有劉亞仁的身影。與此同時，宋慧喬也十分照顧弟弟，參加了劉亞仁出演電影的《#ALIVE》VIP試映會，平時弟弟一有新作上映她就會在IG上積極營業宣傳。



▲KBS《太陽的後裔》

40歲的宋慧喬，35歲的劉亞仁，這對相差5歲的姊弟友情，大家羨慕嗎？ 反正小編超級羡慕！

「首圖：IG@hongsick」

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