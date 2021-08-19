宋智孝主演《來魔女食堂吧》只有8集根本不夠看，網友狂喊想看第二季！導演也早已表態～

宋智孝主演《來魔女食堂吧》只有8集根本不夠看，網友狂喊想看第二季！導演也早已表態～

韓劇   2021年8月19日   星期四10:50   MiJimin   25

第二季必須有！！！而且拜託是原班人馬～～～。

TVING推出的奇幻劇《來魔女食堂吧》在上週末迎來大結局，但是僅僅只有8集就結束，讓許多劇迷都直呼：「太可惜了，應該再推出第二季的。」

這部劇在網上得到熱烈迴響，播到第6集時也持續有很好的口碑，當時導演就接受過採訪，提到獲得了很好的播放量和討論度，也會考慮去製作第二季，原作者表示自己繼續寫第二部也不是不可能的事。

劇中由宋智孝主導開設的「來魔女食堂吧」，總是能製作出一系列美味的餐點，比起唯美充滿幻想，更多的是表達出了黑暗的一面，給人很不同的感受，只要吃了魔女做的料理，就能夠實現你的願望，但…你必須付出代價。

對於什麼樣的客人，他們的故事，吃了什麼樣的餐點，必須付出什麼樣的代價，有好有壞也可能是灰色地帶，都讓觀眾相當好奇後續的發展，是非常吸引人的內容，也藉著食物與故事，帶給人們重新檢視自己的機會，比起我們表面上看到的東西，背後帶給大家的意義更為重大。

劇中，宋智孝與南志鉉、蔡鍾協之間的羈絆，也成為了故事的一大看點，最後一集將他們所有的緣分和因果關係串聯在一起，讓這個故事更加完整，也讓人很想繼續再看下去！

真心希望導演能成功製作出第二季&原班人馬啊，切拜～。

*圖：TVING@official

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留言/評論
  • 想看智孝和吳代表的後續也想知道小珍和吉勇還會遇到什麼樣的客人
    4小時前
  • 沒錯智孝超適合霸氣魔女 快拍第二季啦～～～ 想看跟吳代表的故事xd
    4小時前
  • 希望智孝回歸當魔女 他女兒撐不起這個角色
    2小時前
  • Jaye Lim 有咁好睇？
    41分前
  • 我到觉得就停在这里就好了... 一个为人着想的新魔女会被演坏吧？ 尤其智孝第2季她的part演什么？
    5小時前
→更多留言...(20)
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