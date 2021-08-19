宋智孝主演《來魔女食堂吧》只有8集根本不夠看，網友狂喊想看第二季！導演也早已表態～

第二季必須有！！！而且拜託是原班人馬～～～。

TVING推出的奇幻劇《來魔女食堂吧》在上週末迎來大結局，但是僅僅只有8集就結束，讓許多劇迷都直呼：「太可惜了，應該再推出第二季的。」



這部劇在網上得到熱烈迴響，播到第6集時也持續有很好的口碑，當時導演就接受過採訪，提到獲得了很好的播放量和討論度，也會考慮去製作第二季，原作者表示自己繼續寫第二部也不是不可能的事。



劇中由宋智孝主導開設的「來魔女食堂吧」，總是能製作出一系列美味的餐點，比起唯美充滿幻想，更多的是表達出了黑暗的一面，給人很不同的感受，只要吃了魔女做的料理，就能夠實現你的願望，但…你必須付出代價。



對於什麼樣的客人，他們的故事，吃了什麼樣的餐點，必須付出什麼樣的代價，有好有壞也可能是灰色地帶，都讓觀眾相當好奇後續的發展，是非常吸引人的內容，也藉著食物與故事，帶給人們重新檢視自己的機會，比起我們表面上看到的東西，背後帶給大家的意義更為重大。



劇中，宋智孝與南志鉉、蔡鍾協之間的羈絆，也成為了故事的一大看點，最後一集將他們所有的緣分和因果關係串聯在一起，讓這個故事更加完整，也讓人很想繼續再看下去！

真心希望導演能成功製作出第二季&原班人馬啊，切拜～。



*圖：TVING@official

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