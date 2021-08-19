宋智孝主演《来魔女食堂吧》只有8集根本不够看，网友狂喊想看第二季！导演也早已表态～

宋智孝主演《来魔女食堂吧》只有8集根本不够看，网友狂喊想看第二季！导演也早已表态～

韩剧   2021年8月19日   星期四10:50   MiJimin   25

第二季必须有！！！而且拜托是原班人马～～～。

TVING推出的奇幻剧《来魔女食堂吧》在上周末迎来大结局，但是仅仅只有8集就结束，让许多剧迷都直呼：「太可惜了，应该再推出第二季的。」

这部剧在网上得到热烈回响，播到第6集时也持续有很好的口碑，当时导演就接受过采访，提到获得了很好的播放量和讨论度，也会考虑去制作第二季，原作者表示自己继续写第二部也不是不可能的事。

剧中由宋智孝主导开设的「来魔女食堂吧」，总是能制作出一系列美味的餐点，比起唯美充满幻想，更多的是表达出了黑暗的一面，给人很不同的感受，只要吃了魔女做的料理，就能够实现你的愿望，但…你必须付出代价。

对於什么样的客人，他们的故事，吃了什么样的餐点，必须付出什么样的代价，有好有坏也可能是灰色地带，都让观众相当好奇后续的发展，是非常吸引人的内容，也藉著食物与故事，带给人们重新检视自己的机会，比起我们表面上看到的东西，背后带给大家的意义更为重大。

剧中，宋智孝与南志铉、蔡钟协之间的羁绊，也成为了故事的一大看点，最后一集将他们所有的缘分和因果关系串联在一起，让这个故事更加完整，也让人很想继续再看下去！

真心希望导演能成功制作出第二季&原班人马啊，切拜～。

*图：TVING@official

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留言/评论
  • 想看智孝和吳代表的後續也想知道小珍和吉勇還會遇到什麼樣的客人
    4小时前
  • 沒錯智孝超適合霸氣魔女 快拍第二季啦～～～ 想看跟吳代表的故事xd
    4小时前
  • 希望智孝回歸當魔女 他女兒撐不起這個角色
    2小时前
  • Jaye Lim 有咁好睇？
    40分前
  • 我到觉得就停在这里就好了... 一个为人着想的新魔女会被演坏吧？ 尤其智孝第2季她的part演什么？
    5小时前
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