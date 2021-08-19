宋智孝主演《来魔女食堂吧》只有8集根本不够看，网友狂喊想看第二季！导演也早已表态～

第二季必须有！！！而且拜托是原班人马～～～。

TVING推出的奇幻剧《来魔女食堂吧》在上周末迎来大结局，但是仅仅只有8集就结束，让许多剧迷都直呼：「太可惜了，应该再推出第二季的。」



这部剧在网上得到热烈回响，播到第6集时也持续有很好的口碑，当时导演就接受过采访，提到获得了很好的播放量和讨论度，也会考虑去制作第二季，原作者表示自己继续写第二部也不是不可能的事。



剧中由宋智孝主导开设的「来魔女食堂吧」，总是能制作出一系列美味的餐点，比起唯美充满幻想，更多的是表达出了黑暗的一面，给人很不同的感受，只要吃了魔女做的料理，就能够实现你的愿望，但…你必须付出代价。



对於什么样的客人，他们的故事，吃了什么样的餐点，必须付出什么样的代价，有好有坏也可能是灰色地带，都让观众相当好奇后续的发展，是非常吸引人的内容，也藉著食物与故事，带给人们重新检视自己的机会，比起我们表面上看到的东西，背后带给大家的意义更为重大。



剧中，宋智孝与南志铉、蔡钟协之间的羁绊，也成为了故事的一大看点，最后一集将他们所有的缘分和因果关系串联在一起，让这个故事更加完整，也让人很想继续再看下去！

真心希望导演能成功制作出第二季&原班人马啊，切拜～。



*图：TVING@official

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