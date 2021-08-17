[有雷]《機智醫生生活2》大小熊CP＝第一季的政源與冬天！比起愛情，更需要的是陪伴（EP8）

[有雷]《機智醫生生活2》在停播一周後收視率稍有下滑，但在上週又重回原本水平，除了大家等待的LoveLine大有斬獲以外，這一集的淚水也沒少給，想表達的是所謂的CP除了愛情，更重要與更實際的，是在另一個人低潮時，在身旁的無聲陪伴與支持。

以下為防雷線



先提到大家最期待的熊熊CP秋秋與碩亨，緊急進行手術的產婦終於順利止血，也保住了子宮。而家屬的想法也完全被碩亨料中，秋秋不停自責認為自己思考太短淺，不過碩亨卻安慰她「這些只是需要經驗」，如同第一季當中，政源也曾對於冬天向家屬說話方式不妥而予以告誡，但當時政源的態度較為強硬，碩亨則是因為心中已肯定秋秋會是好醫生而沒有因此生氣。



後來秋秋因為胃痙攣暈倒了躺在急診室，看見站在一旁等待她醒來的碩亨教授，還呼叫護理師說自己「有幻覺」，連碩亨都笑了出來，相較於第一季冬天過敏腫得跟豬頭一樣進了急診，政源雖然有來卻只站在急診室門口（內心可能還在與上帝糾結），碩亨對秋秋的表現更積極，想必秋秋也是因為這樣所以高興得大哭吧！看碩亨尷尬到一直輕拍枕頭的樣子真的太好笑了！



劇中一下子兩位醫師的母親都傳來生病的消息，身為醫師的他們其實更加自責，怎麼沒想到媽媽可能是生病了呢？政源看見媽媽因腦部積水而摔倒就醫，也忍不住到簾子外擦掉眼淚，頌和更是聽見媽媽罹患帕金森氏症而直接淚眼汪汪陷入低潮。此時就需要神隊友的協助。



政源的媽媽羅莎，一直擁有一位神隊友宗秀，兩人在老年相互陪伴，宗秀其實早留意到羅莎走路步伐總是小碎步（腦部病變的其中一症狀），雖然羅莎常催促宗秀去做健檢，但當她自己出現症狀時，卻需要好幾天才能鼓起勇氣接受罹病的事實，檢查後發現並不是目前無藥可根治的阿茲海默症，才放心露出笑容。而神隊友宗秀始終陪在一旁，還為羅莎能重新演奏Keyboard而喝采，相較於上一季，第九集羅莎與宗秀一起欣賞樂團演出時，宗秀雙手交叉抱胸，表情不太愉悅而只是偷偷用腳跟手指頭一起打拍子而已。



另一位神隊友李翊俊更是應該為他拍拍手，頌和接了電話整個人已經哭到心慌，翊俊聽了沉默了一下子說：「你是不是該回去看看？要我載你嗎？」這時候他知道頌和要的是一位強而有力的陪伴者，還有給自己獨處與慢慢接受事實的時間，所以他守在頌和門前，拒絕了所有來訪的人，食物也一律先接收，因為他知道這時候的吃貨一號，看見食物也開心不起來…等到他認為頌和已經稍微平靜了些，這才拿出頌和很想要的專業烤盤，讓她的心情再度放晴，只能說這位神隊友對於Timing的掌控以及安慰的方式真的非常的棒〜沒有選擇擁抱頌和，不需要太多話語，而是給她空間與時間去接受這事實。



我們雋婠終於也要露出曙光了嗎？在回首爾的客運上竟然可以這樣巧遇前女友！即使閉上了眼睛也能憑香味認出她？翊俊曾看著翊純在家裡笑著回應手機裡的簡訊，她說是邀請香菜派對的洪大尉，但翊俊偷看手機螢幕時卻臉色大變，到底翊純是在跟誰傳訊息呢？



照片:tvN

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