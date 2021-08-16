韓國引爆話題逃亡Game新劇《魷魚遊戲》正式預告公開，不想玩遊戲就準備領便當吧！

【2分鐘中字正式預告】《輔佐官》李政宰&《機智牢房生活》朴海秀攜手主演，這血腥程度很可以啊～！

Netflix 全新原創劇《魷魚遊戲》公開了正式預告，更多關於這場生存遊戲的規則被公開，更加慘無人道、是人命為糞土的無情畫面，引爆話題。



由李政宰和朴海秀主演的《魷魚遊戲》講述參與了一個神秘生存遊戲的456名參賽者，為了拿下最終優勝，獲得高達456億韓元的獎金，而拼了命的挑戰極限遊戲的故事。



▼正式預告，「一切只是一場遊戲。」：



主演們都是為了豐厚的獎金而來，李政宰飾演在公司重組後，人生陷入谷底的基勳；朴海秀飾演基勳的童年好友「尚宇」，家境貧寒，仍努力考上名校，但因挪用公款面臨人生絕境。



除了李政宰和朴海秀之外，還有吳英洙、魏河俊、鄭浩妍、許成泰、阿努帕姆、金珠姈…等多位實力派演員所扮演的角色，冒著生命危險參加這場遊戲，每一位的故事都能引起觀眾們的共鳴。



《魷魚遊戲》將會在9月17日正式上線，正在看這篇文章的你，準備好參加這場生存遊戲了嗎～？

*圖：Netflix《魷魚遊戲》@official、youtube

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