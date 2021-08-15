李知勳透露拍《月升之江》鼻子被刀傷，進手術房害怕地向醫護人員交代遺言

原來曾有這一段！！看完這集《Radio Star》還意外發現李知勳的可愛面呢～

11日播出的談話性節目《Radio Star》，邀請了近期因電視劇《月升之江》與實境節目《我獨自生活》獲得更高知名度的演員李知勳，李知勳透露了前陣子因戲受傷的內幕。

李知勳受邀《Radio Star》非常緊張，和主持人與其他來賓不熟的他相當尷尬，默默地紅著臉……被主持人發現後，李知勳臉更紅了，害羞地喊：「請不要關心我……」

（圖：《Radio Star》YouTube@截圖）

提到因拍戲動了手術（根據時間與拍戲內容推斷是《月升之江》），他說自己拍動作戲時被刀劃傷了頭和鼻子，當下耳鳴暈了一下，但為了不耽誤拍攝進度，大致處理了外傷、吃了點藥而已，結果隔天在高山上拍攝，氣壓一低就喘不過氣。李知勳就醫才發現他本身就有鼻中膈彎曲的症狀，但因外傷更為嚴重了。

（圖：《Radio Star》YouTube@截圖）

得全身麻醉進行五個小時的手術，他在手術台上非常害怕地一直說話，開始向醫護人員交代遺言：「我沒有向媽媽說過我愛你，這可能是最後的機會，如果我沒有醒來，一定要幫我轉達我愛你這句話。我的父母、我的朋友，我真的很愛他們，但很對不起……」醫護人員聽了都忍不住笑出聲，替李知勳打了麻醉後，李知勳直到沒意識的前一刻都還在交代遺言：「一定要說我愛你……」可愛的舉動讓攝影棚內也充滿笑聲。

（圖：《Radio Star》YouTube@截圖）

李知勳今年上半年拍了KBS古裝電視劇《月升之江》，由於電視劇出了狀況得進行部分重拍，他與同劇演員王嬪娜、奇恩世、柳義賢、金希庭都決定無償重拍，獲得了無數網友敬佩。不久後，李知勳受邀《我獨自生活》（EP.396、EP.398），被拍到在社區裡不斷被認出來合照的日常生活，受封「南楊州Insider」，幫鄰居顧小孩的片段還被觀眾廣為討論，圈粉無數。

（圖：KBS《月升之江》海報&劇照）

▼《我獨自生活》李知勳出演精華影片





出道九年的李知勳，今年就因《月升之江》與《我獨自生活》大大提升國民度，接到40餘個廣告邀約。問他對於擺脫了無名期的感想，他卻說認為自己仍是新人演員、對知名度變化並無特別的感受，一席話讓主持群黑人問號，主持人金國鎮替他解釋：「就是不認可曾經有過『無名期』是吧？」李知勳答：「不是不是，與其說無名，我很幸運第一部電視劇《學校》就非常成功。」俞世潤、金九拉等主持人理解之後狂開他玩笑：「是想說這個啊？『我嗎？我有無名期嗎？』」讓他相當不好意思。

（圖：《Radio Star》YouTube@截圖）

▼《Radio Star》李知勳出演精華影片



該精華影片下方網友留言：「這位演員真的有點成長的感覺…現在好像已經升到主演級別了，哈哈性格看起來也很好，希望他能更加紅」、「李知勳害羞起來是這麼可愛的事嗎…！浪漫眼神真是有罪！」、「南楊州Insider李知勳演員演技好、性格好，還超可愛超有魅力，整個都在發光！」、「李志勳太可愛了ㅠㅠ又不是跟我結婚，不要那麼笑」，看來李知勳又圈一批粉絲了。

過往都是演第二男主角的李知勳，本月更有新消息確定晉升男一，將主演‎iHQ開台首部電視劇《慾望》，與韓彩英、池易洙合作。

（圖：iHQ《慾望》海報）

（封圖：《Radio Star》YouTube@截圖、KBS《月升之江》劇照）

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