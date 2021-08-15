李知勋透露拍《月升之江》鼻子被刀伤，进手术房害怕地向医护人员交代遗言

原来曾有这一段！！看完这集《Radio Star》还意外发现李知勋的可爱面呢～

11日播出的谈话性节目《Radio Star》，邀请了近期因电视剧《月升之江》与实境节目《我独自生活》获得更高知名度的演员李知勋，李知勋透露了前阵子因戏受伤的内幕。

李知勋受邀《Radio Star》非常紧张，和主持人与其他来宾不熟的他相当尴尬，默默地红著脸……被主持人发现后，李知勋脸更红了，害羞地喊：「请不要关心我……」

（图：《Radio Star》YouTube@截图）

提到因拍戏动了手术（根据时间与拍戏内容推断是《月升之江》），他说自己拍动作戏时被刀划伤了头和鼻子，当下耳鸣晕了一下，但为了不耽误拍摄进度，大致处理了外伤、吃了点药而已，结果隔天在高山上拍摄，气压一低就喘不过气。李知勋就医才发现他本身就有鼻中膈弯曲的症状，但因外伤更为严重了。

（图：《Radio Star》YouTube@截图）

得全身麻醉进行五个小时的手术，他在手术台上非常害怕地一直说话，开始向医护人员交代遗言：「我没有向妈妈说过我爱你，这可能是最后的机会，如果我没有醒来，一定要帮我转达我爱你这句话。我的父母、我的朋友，我真的很爱他们，但很对不起……」医护人员听了都忍不住笑出声，替李知勋打了麻醉后，李知勋直到没意识的前一刻都还在交代遗言：「一定要说我爱你……」可爱的举动让摄影棚内也充满笑声。

（图：《Radio Star》YouTube@截图）

李知勋今年上半年拍了KBS古装电视剧《月升之江》，由於电视剧出了状况得进行部分重拍，他与同剧演员王嫔娜、奇恩世、柳义贤、金希庭都决定无偿重拍，获得了无数网友敬佩。不久后，李知勋受邀《我独自生活》（EP.396、EP.398），被拍到在社区里不断被认出来合照的日常生活，受封「南杨州Insider」，帮邻居顾小孩的片段还被观众广为讨论，圈粉无数。

（图：KBS《月升之江》海报&剧照）

▼《我独自生活》李知勋出演精华影片





出道九年的李知勋，今年就因《月升之江》与《我独自生活》大大提升国民度，接到40余个广告邀约。问他对於摆脱了无名期的感想，他却说认为自己仍是新人演员、对知名度变化并无特别的感受，一席话让主持群黑人问号，主持人金国镇替他解释：「就是不认可曾经有过『无名期』是吧？」李知勋答：「不是不是，与其说无名，我很幸运第一部电视剧《学校》就非常成功。」俞世润、金九拉等主持人理解之后狂开他玩笑：「是想说这个啊？『我吗？我有无名期吗？』」让他相当不好意思。

（图：《Radio Star》YouTube@截图）

▼《Radio Star》李知勋出演精华影片



该精华影片下方网友留言：「这位演员真的有点成长的感觉…现在好像已经升到主演级别了，哈哈性格看起来也很好，希望他能更加红」、「李知勋害羞起来是这么可爱的事吗…！浪漫眼神真是有罪！」、「南杨州Insider李知勋演员演技好、性格好，还超可爱超有魅力，整个都在发光！」、「李志勋太可爱了ㅠㅠ又不是跟我结婚，不要那么笑」，看来李知勋又圈一批粉丝了。

过往都是演第二男主角的李知勋，本月更有新消息确定晋升男一，将主演‎iHQ开台首部电视剧《欲望》，与韩彩英、池易洙合作。

（图：iHQ《欲望》海报）

（封图：《Radio Star》YouTube@截图、KBS《月升之江》剧照）

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