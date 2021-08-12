還以為是朴寶劍！《機智醫生生活》弘道小醫師獲封「3秒朴寶劍」，觀眾：氣質超像

《機智醫生生活》除了99's Line超具魅力之外，連配角也讓人喜歡。
《機智醫生生活》已經演到了第2季，在這部全員都是好人的治癒故事裡有的只有溫暖和安慰，哪怕是憂傷，也總會以溫柔的視角緩緩道來。 搞怪幽默的李翊晙（曹政奭 飾）、低調溫暖的安涏援（柳演錫 飾）、面冷心熱的金雋婠（鄭敬淏 飾）、個性特別的楊碩亨（金大明 飾）幹練女精英蔡頌和（田美都 飾），每一位主角都有著與眾不同的魅力。
▲tvN《機智醫生生活》
除了他們之外，其實配角也閃閃發光，敢愛敢恨的秋敏夏（安恩真 飾）、摳門膽小的凃材學（丁文晟 飾）、人間清醒羅莎女士（金海淑 飾）也為觀眾們帶去了太多的看點。 還有一位配角則因為長相酷似男神朴寶劍而引起了觀眾們的注意，就是從第1季就亮相的雙胞胎弟弟弘道，一雙桃花大眼和高挺鼻樑，被觀眾們稱為是「3秒朴寶劍」，第一眼看過去真的有像。
▲tvN《機智醫生生活》
年輕演員裴賢聖飾演的弟弟弘道沒有姐姐潤福那樣機靈，有時候甚至是躲在姐姐身後，一直是個靦腆的大男孩，沈默寡言但又帶點溫暖氣息，總在不經意間給予他人安慰。
▲tvN《機智醫生生活》
2018年時裴賢聖年憑藉《金秘書為何那樣》中實習生一角出道，之後又在《偶然發現的一天》中扮演李宰旭的弟弟。 這次有份參演《機智醫生生活》，戲份較之前更多，讓觀眾有機會了解他，尤其是桃花電影和大長腿，真的有朴寶劍的感覺呢。
▲tvN《金秘書為何那樣》
裴賢聖出道至今參演的作品都是大熱劇，前途無可限量。
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