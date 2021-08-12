还以为是朴宝剑！《机智医生生活》弘道小医师获封「3秒朴宝剑」，观众：气质超像

还以为是朴宝剑！《机智医生生活》弘道小医师获封「3秒朴宝剑」，观众：气质超像

明星   2021年8月12日   星期四09:29   Tracy   11

《机智医生生活》除了99's Line超具魅力之外，连配角也让人喜欢。

《机智医生生活》已经演到了第2季，在这部全员都是好人的治愈故事里有的只有温暖和安慰，哪怕是忧伤，也总会以温柔的视角缓缓道来。 搞怪幽默的李翊晙（曹政奭 饰）、低调温暖的安涏援（柳演锡 饰）、面冷心热的金隽婠（郑敬淏 饰）、个性特别的杨硕亨（金大明 饰）干练女精英蔡颂和（田美都 饰），每一位主角都有著与众不同的魅力。

▲tvN《机智医生生活》

除了他们之外，其实配角也闪闪发光，敢爱敢恨的秋敏夏（安恩真 饰）、抠门胆小的凃材学（丁文晟 饰）、人间清醒罗莎女士（金海淑 饰）也为观众们带去了太多的看点。 还有一位配角则因为长相酷似男神朴宝剑而引起了观众们的注意，就是从第1季就亮相的双胞胎弟弟弘道，一双桃花大眼和高挺鼻梁，被观众们称为是「3秒朴宝剑」，第一眼看过去真的有像。

▲tvN《机智医生生活》


▲朴宝剑官网

年轻演员裴贤圣饰演的弟弟弘道没有姐姐润福那样机灵，有时候甚至是躲在姐姐身后，一直是个腼腆的大男孩，沈默寡言但又带点温暖气息，总在不经意间给予他人安慰。

▲tvN《机智医生生活》

2018年时裴贤圣年凭藉《金秘书为何那样》中实习生一角出道，之后又在《偶然发现的一天》中扮演李宰旭的弟弟。 这次有份参演《机智医生生活》，戏份较之前更多，让观众有机会了解他，尤其是桃花电影和大长腿，真的有朴宝剑的感觉呢。

▲tvN《金秘书为何那样》

裴贤圣出道至今参演的作品都是大热剧，前途无可限量。

「首图：ig@bxbxbxbxb_」

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留言/评论
  • 他的確似特別在機智2😄
    4小时前
  • 不像！上次說蔡鍾協像寶 現在又說弘道像寶⋯⋯ 我說兩個都不像
    5小时前
  • 拜托！唔好隨便扯關係😑 寶劍👁👁靚好多吧！
    2小时前
  • 一D都唔似！🙄😱
    5小时前
  • 差那麼多
    3小时前
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