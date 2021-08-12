还以为是朴宝剑！《机智医生生活》弘道小医师获封「3秒朴宝剑」，观众：气质超像

《机智医生生活》除了99's Line超具魅力之外，连配角也让人喜欢。
《机智医生生活》已经演到了第2季，在这部全员都是好人的治愈故事里有的只有温暖和安慰，哪怕是忧伤，也总会以温柔的视角缓缓道来。 搞怪幽默的李翊晙（曹政奭 饰）、低调温暖的安涏援（柳演锡 饰）、面冷心热的金隽婠（郑敬淏 饰）、个性特别的杨硕亨（金大明 饰）干练女精英蔡颂和（田美都 饰），每一位主角都有著与众不同的魅力。
▲tvN《机智医生生活》
除了他们之外，其实配角也闪闪发光，敢爱敢恨的秋敏夏（安恩真 饰）、抠门胆小的凃材学（丁文晟 饰）、人间清醒罗莎女士（金海淑 饰）也为观众们带去了太多的看点。 还有一位配角则因为长相酷似男神朴宝剑而引起了观众们的注意，就是从第1季就亮相的双胞胎弟弟弘道，一双桃花大眼和高挺鼻梁，被观众们称为是「3秒朴宝剑」，第一眼看过去真的有像。
▲tvN《机智医生生活》
年轻演员裴贤圣饰演的弟弟弘道没有姐姐润福那样机灵，有时候甚至是躲在姐姐身后，一直是个腼腆的大男孩，沈默寡言但又带点温暖气息，总在不经意间给予他人安慰。
▲tvN《机智医生生活》
2018年时裴贤圣年凭藉《金秘书为何那样》中实习生一角出道，之后又在《偶然发现的一天》中扮演李宰旭的弟弟。 这次有份参演《机智医生生活》，戏份较之前更多，让观众有机会了解他，尤其是桃花电影和大长腿，真的有朴宝剑的感觉呢。
▲tvN《金秘书为何那样》
裴贤圣出道至今参演的作品都是大热剧，前途无可限量。
「首图：ig@bxbxbxbxb_」
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究