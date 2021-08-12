羅PD有聽見嗎？演員李陣郁訪談中喊話：「我想出演《一日三餐》跟《新西遊記》！」IG留言一則一則親自讀

日前演員李陣郁參與了韓國雜誌Esquire Korea的訪談，在YT頻道上公開的影片中，李陣郁也以一問一答的形式回答許多網友們留言向他提出的問題。平時在IG上看起來私下打扮超隨興的他，還說：「很久沒有穿著漂亮衣服受訪了，好興奮喔！」

最近大家都在收看2020東京奧運，李陣郁被問到有沒有特別喜歡並且支持的項目呢？他則發揮公眾人物的影響力說：「其實特別想要支持的項目就是那些比較不被關注的比賽。」讓大家感到相當暖心。而李陣郁似乎真的非常享受這個專訪，以相當真摯的眼神與表情回答著每一個問題。



李陣郁被問到「若實際在生活中見到會覺得很有意思的劇中人物角色是哪個」，他則向大家介紹了正在拍攝的新作《不可殺》，因為劇中他這個角色是個不會死的人物，若實際存在的話，應該會滿有趣的吧！而他也被問到演戲時「眼神演技」的秘訣，他卻說：「只要含著真心，眼神就會變化。」果然李陣郁是一位天生演員，說話聲調也是那樣吸引人。



李陣郁也時常在IG分享自己的生活，偶爾也放上不修邊幅留著鬍子的照片，他聽說自己最近10幾歲的小粉絲比例暴增，而且還看到網站上有些可愛留言寫著「媽媽，我好像喜歡大叔了」，讓李陣郁覺得非常有趣。他還透露有90％以上大家的留言他都有一一讀取，幾乎超過1000則以上，讓他直呼「時間怎麼過去的都不知道」就埋頭看留言。



李陣郁也被問到了想要參與演出的綜藝節目是？他說：「雖然目前已經終演了，很想出演《一日三餐》跟《新西遊記》。」他還提到自己如果沒有作品行程的時候，大部分都在跟朋友一起釣魚或是打高爾夫、騎馬等等。看起來李陣郁對於野外實境綜藝相當嚮往。希望某天真的在這兩個節目終看到他出演喔！



照片:Esquire Korea YT影片截圖

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