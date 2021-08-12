綠色點點裙是贏不過綠色眼妝的：《機智醫生生活2》秋秋衝啊～未來婆婆一定會成為你愛情路上的助攻！

豪門媳婦必備技能之一就是要搞定婆婆！

《機智醫生生活2》裡的CP中大家最喜歡誰呢？ 是友情「變質」成愛情的李翊晙（曹政奭 飾）和蔡頌和（田美都 飾），還是能把一心想要當神父的安政源（柳演錫 飾）變癡情男與張冬天（申賢彬 飾）這一對呢？相信還有不少人會像小編一樣站「熊熊CP」的吧，婦產科助理教授楊碩亨（金大明 飾）和實習醫生秋敏荷（安恩珍 飾）這對女追男的愛情。

在愛情裡敏荷似乎不像在工作中那樣只懂得埋頭苦幹，從不叫苦的「傻熊」，更像是懂得以退為進，步步為營的「狐狸」。不過敏荷的愛情並不是一帆風順，愛戀的楊碩亨是個無論你如何告白，他都拒絕的鐵壁男。不僅如此還有個貌美如花的前妻，第2季突然亮相，讓人措手不及。然而，敏荷愛情路上最大的障礙可能是碩亨的媽媽英惠女士（文熙景 飾），一個窮得只剩下錢的富太太，碩亨三句話不離媽媽，絕對的「媽寶男」。



就在廣大觀眾覺得「熊熊CP」愛情太過坎坷之時，有網友提出了不同的意見，這對CP來說不亞於是強心針！雖然敏荷和英惠女士的第一面就充滿了火藥味，但她說不定會成為熊熊CP的助攻。那麼兩人的第一面並不是孽緣的開始，而是命運的安排。

網友指出劇情裡埋下了不少兩人會很合得來的伏筆，比如兩人對時尚的見解，第一季中，敏荷學人化妝，誇張的腮紅，驚悚的綠眼影，25號色美黑效果的粉底液，「黑珍珠妝」讓觀眾們難忘。而英惠女士的審美似乎也是別人很不理解的那種，比如64歲的年紀穿了一身綠點點裙子，佩戴超級誇張的珍珠項鍊。這不就巧了嗎，第1季裡敏荷有一件類似的襯衫！



敏荷和英惠女士的第二個共同點就是性格，都是有什麼就說什麼，想做就一定要做的直爽人，英惠女士喜歡頌和的一個原因就是「專注於自己的工作，誠實的孩子」，正好敏荷的性格也是如此，她「小熊」的外號就是這麼來的。碩亨和敏荷的命運也許從敏荷父母經營的民宿就開始，99s回憶大學時光時特意提到了大成民宿！



而最有力的推測則是官方介紹欄裡對楊碩亨的描述，「面對不管拒絕幾次都依舊勇往直前的敏荷不自覺地露出了微笑，在不經意間，冰封的心出現了溫暖氣息」。



綜上所述，看似大大咧咧實則認真、細膩、倔強的敏荷很有可能一下子就抓住了準婆婆的心理，之後的愛情路上有了英惠女士的助攻，相信熊熊CP也一定會在一起吧。

「首圖/內文圖：tvN《機智醫生生活》官方劇照＆Netflix截圖」

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