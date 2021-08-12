绿色点点裙是赢不过绿色眼妆的：《机智医生生活2》秋秋冲啊～未来婆婆一定会成为你爱情路上的助攻！

豪门媳妇必备技能之一就是要搞定婆婆！

《机智医生生活2》里的CP中大家最喜欢谁呢？ 是友情「变质」成爱情的李翊晙（曹政奭 饰）和蔡颂和（田美都 饰），还是能把一心想要当神父的安政源（柳演锡 饰）变痴情男与张冬天（申贤彬 饰）这一对呢？相信还有不少人会像小编一样站「熊熊CP」的吧，妇产科助理教授杨硕亨（金大明 饰）和实习医生秋敏荷（安恩珍 饰）这对女追男的爱情。

在爱情里敏荷似乎不像在工作中那样只懂得埋头苦干，从不叫苦的「傻熊」，更像是懂得以退为进，步步为营的「狐狸」。不过敏荷的爱情并不是一帆风顺，爱恋的杨硕亨是个无论你如何告白，他都拒绝的铁壁男。不仅如此还有个貌美如花的前妻，第2季突然亮相，让人措手不及。然而，敏荷爱情路上最大的障碍可能是硕亨的妈妈英惠女士（文熙景 饰），一个穷得只剩下钱的富太太，硕亨三句话不离妈妈，绝对的「妈宝男」。



就在广大观众觉得「熊熊CP」爱情太过坎坷之时，有网友提出了不同的意见，这对CP来说不亚於是强心针！虽然敏荷和英惠女士的第一面就充满了火药味，但她说不定会成为熊熊CP的助攻。那么两人的第一面并不是孽缘的开始，而是命运的安排。

网友指出剧情里埋下了不少两人会很合得来的伏笔，比如两人对时尚的见解，第一季中，敏荷学人化妆，夸张的腮红，惊悚的绿眼影，25号色美黑效果的粉底液，「黑珍珠妆」让观众们难忘。而英惠女士的审美似乎也是别人很不理解的那种，比如64岁的年纪穿了一身绿点点裙子，佩戴超级夸张的珍珠项炼。这不就巧了吗，第1季里敏荷有一件类似的衬衫！



敏荷和英惠女士的第二个共同点就是性格，都是有什么就说什么，想做就一定要做的直爽人，英惠女士喜欢颂和的一个原因就是「专注於自己的工作，诚实的孩子」，正好敏荷的性格也是如此，她「小熊」的外号就是这么来的。硕亨和敏荷的命运也许从敏荷父母经营的民宿就开始，99s回忆大学时光时特意提到了大成民宿！



而最有力的推测则是官方介绍栏里对杨硕亨的描述，「面对不管拒绝几次都依旧勇往直前的敏荷不自觉地露出了微笑，在不经意间，冰封的心出现了温暖气息」。



综上所述，看似大大咧咧实则认真、细腻、倔强的敏荷很有可能一下子就抓住了准婆婆的心理，之后的爱情路上有了英惠女士的助攻，相信熊熊CP也一定会在一起吧。

「首图/内文图：tvN《机智医生生活》官方剧照＆Netflix截图」

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