北韓高中生因聽BTS歌曲接受調查！去年也有北韓軍人因模仿《血汗淚》跳舞而被逮捕！

這兩次事件都是和《血汗淚》有關，讓人難免好奇這首歌在北韓究竟有多紅......

本月5日有韓國媒體報導稱，根據位於北韓平安南道的消息人士透露，參加紅色青年近衛隊訓練的安住高中學生在訓練間隙休息時被發現使用mp3聽BTS防彈少年團的歌《血汗淚》，還邊唱邊跳，地方勞動黨和保衛部已經依照《反動思想文化排擊法》對這些學生進行傳喚調查，連他們的父母也被一同叫去。

據悉，最近BTS和他們的歌曲在朝鮮年輕人中間非常有人氣，而且朝鮮年輕人也知道BTS在Billboard榜單多次拿到第一。



The #Hot100 top 10 (chart dated Aug. 7, 2021) — billboard charts (@billboardcharts) August 2, 2021

消息人士指出，北韓年輕人喜歡BTS的主要原因在於「歌詞的含義」，例如愛自己、為自己努力、過健康的生活等等，而這些對於一直以來被教育「個人必須對集體忠誠」的北韓年輕人來說，是很大的文化衝擊。

此外，去年8月也有韓國媒體報導稱3名北韓軍人（20代）因為模仿《血汗淚》的舞蹈而被逮捕。當時北韓人民軍搭火車前往白頭山進行勘探，途中因為停電而停車、臨時進行娛樂會，3名直屬於空軍和反航空司令部的軍人跳舞時被保衛局帶走並遣返部隊，原因是他們的舞姿很像《血汗淚》裡的動作：「居然在前去學習先烈革命精神的途中模仿頹廢的南韓舞蹈」、「思想狀態完全腐敗了」。 有人質疑保衛局為什麼只看幾個動作就知道是《血汗淚》，但因為保衛局內部有每周收看3小時外部影片的專業部門，所以沒有引起很大爭議。



據悉，北韓當局將韓流視為“讓朝鮮年輕人思想墮落的惡性癌症”，為了鏟除非社會主義文化帶來的影響，對年輕人的服裝、髮型和甚至語言進行全面管制：去年12月通過《反動思想文化排斥法》，宣佈對接觸和傳播外國文化的人進行嚴懲，最高可判處無期勞動教化刑甚至極刑；今年7月極刑勞動黨中央委員會機關報《勞動新聞 》發佈文章警告青年不要追隨韓國的流行文化；此外還禁止人們使用韓國式的詞彙，比如不可以把丈夫和戀人叫做「歐巴」、只有親生哥哥才能叫「歐巴」，還有不可以在街頭擁抱等等。

（封圖：BTS FB）

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