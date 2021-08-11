《來自星星的你》導演新作！金裕貞、安孝燮、孔明主演奇幻愛情古裝劇《紅天機》劇照公開，30日首播！

《紅天機》的主演陣容顏值都很高，換上古裝也好適合！
SBS月火劇《紅天機》由金裕貞、安孝燮、孔明、郭時暘主演，講述進入景福宮的絕世美人女畫工「紅天機」，和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監「河藍」及風流倜儻的「陽明大君」之間的奇幻愛情古裝劇。
▼金裕貞飾演有神奇力量的天才女畫師「洪天起」，一手握著毛筆的金裕貞正在填著白色的畫紙，投入畫畫的金裕貞，作爲畫工會展現出怎樣的活躍，更讓人好奇。
▼安孝燮飾演「河藍」，雖然失明但可以讀懂星象的紅眼觀星監。與平凡人不同，安孝燮的紅眼睛讓他成爲了神祕的存在，紅到冰涼的眼珠散發出奧妙的氣氛，讓人好奇紅眼睛的故事。
▼孔明飾演「陽明大君」，喜歡詩書畫的浪漫主義者，熱愛藝術的風流客。劇照中，孔明以溫暖的外貌相得益彰的韓服姿態吸引人們的視線，其背後的背景是彷彿展開山水畫的風景。
另外，《紅天機》改編自《擁抱太陽的月亮》、《成均館緋聞》原作者廷銀闕的同名小說的作品。由《來自星星的你》導演張太侑執導，《浪漫的體質》編劇河恩執筆，確定在8月30日播出。（⭐ 這劇將會在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！ ⭐ ）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究