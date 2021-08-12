北韩高中生因听BTS歌曲接受调查！去年也有北韩军人因模仿《血汗泪》跳舞而被逮捕！

这两次事件都是和《血汗泪》有关，让人难免好奇这首歌在北韩究竟有多红......

本月5日有韩国媒体报导称，根据位於北韩平安南道的消息人士透露，参加红色青年近卫队训练的安住高中学生在训练间隙休息时被发现使用mp3听BTS防弹少年团的歌《血汗泪》，还边唱边跳，地方劳动党和保卫部已经依照《反动思想文化排击法》对这些学生进行传唤调查，连他们的父母也被一同叫去。

据悉，最近BTS和他们的歌曲在朝鲜年轻人中间非常有人气，而且朝鲜年轻人也知道BTS在Billboard榜单多次拿到第一。



The #Hot100 top 10 (chart dated Aug. 7, 2021) — billboard charts (@billboardcharts) August 2, 2021

消息人士指出，北韩年轻人喜欢BTS的主要原因在於「歌词的含义」，例如爱自己、为自己努力、过健康的生活等等，而这些对於一直以来被教育「个人必须对集体忠诚」的北韩年轻人来说，是很大的文化冲击。

此外，去年8月也有韩国媒体报导称3名北韩军人（20代）因为模仿《血汗泪》的舞蹈而被逮捕。当时北韩人民军搭火车前往白头山进行勘探，途中因为停电而停车、临时进行娱乐会，3名直属於空军和反航空司令部的军人跳舞时被保卫局带走并遣返部队，原因是他们的舞姿很像《血汗泪》里的动作：「居然在前去学习先烈革命精神的途中模仿颓废的南韩舞蹈」、「思想状态完全腐败了」。 有人质疑保卫局为什么只看几个动作就知道是《血汗泪》，但因为保卫局内部有每周收看3小时外部影片的专业部门，所以没有引起很大争议。



据悉，北韩当局将韩流视为“让朝鲜年轻人思想堕落的恶性癌症”，为了铲除非社会主义文化带来的影响，对年轻人的服装、发型和甚至语言进行全面管制：去年12月通过《反动思想文化排斥法》，宣布对接触和传播外国文化的人进行严惩，最高可判处无期劳动教化刑甚至极刑；今年7月极刑劳动党中央委员会机关报《劳动新闻 》发布文章警告青年不要追随韩国的流行文化；此外还禁止人们使用韩国式的词汇，比如不可以把丈夫和恋人叫做「欧巴」、只有亲生哥哥才能叫「欧巴」，还有不可以在街头拥抱等等。

（封图：BTS FB）

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