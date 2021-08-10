《機智醫生生活》似乎有「戒指魔咒」：一旦打算送戒指，就會出現意外狀況！

已經在劇中出現3次這樣的狀況了，3枚戒指全都沒能順利送出去，難道這部劇的醫生們有什麼不可以送戒指的魔咒嗎XD

上周的《機智醫生生活2》第7集裡，安政源約了女友張冬天在教堂見面，並且準備了一枚戒指打算送給她，結果從白天等到傍晚都不見張冬天赴約。 原來冬天的媽媽突然被送到急診室，而且因為受傷嚴重需要立即動手術，張冬天來不及和政源通話就趕回了老家，政源的戒指也就這樣留在了手裡。



（圖：tvN《機智醫生生活》截圖）

不止這一次，上一季裡金雋婠好不容易鼓起勇氣給遠在英國留學的女友李翊純寄去情侶戒指，然而卻被退了回來，翊純說是因為室友不知道雋婠的名字所以拒收了，而沒等到翊純畢業歸來讓雋婠當面把戒指交給她，兩人就分手了。



（圖：tvN《機智醫生生活》截圖）

還有，學生時代李翊晙打算跟蔡頌和告白，挑戒指時還開心地跟店家說「女朋友比較可愛」，然而偏偏這個時候楊碩亨把他拉去喝酒，原來碩亨也喜歡頌和並且剛剛告白失敗。翊晙安慰了碩亨一晚上之後，最終把戒指丟進了垃圾桶。 真是讓人心酸又遺憾啊！



（圖：tvN《機智醫生生活》截圖）

至今為止，《機智醫生生活》裡的戒指還沒有一個被成功送出去，而下集預告裡政源媽媽也出狀況，不知道何時才能見到有情人終成眷屬、闔家團圓呢~~



（封圖：IG@tvndrama.official）

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